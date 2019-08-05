تركيا توقف العملية العسكرية شرق الفرات

قرر الجيش التركي، الاثنين، إيقاف العملية العسكرية التركية شرق الفرات، فيما رجح انطلاقها بعد عيد الأضحى مجدداً.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري قوله، إن "الجيش التركي قد يطلق العملية العسكرية بعد عيد الأضحى كما هو مخطط لها، أو ربما يتم تنفيذها في أي لحظة وفقا للتطورات"، مبيناً أنه "قد يطلق الجيش التركي العملية في أي لحظة في حال تعرض الأراضي التركية لهجوم من الأراضي السورية، كما حدث في العملية العسكرية بمدينة عفرين شمال سوريا".

وأضاف المصدر "لم تتوصل أنقرة وواشنطن حتى الآن إلى تفاهم حول عمق المنطقة الآمنة شرقي الفرات، حيث اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم تنفيذ العملية العسكرية التركية بعمق 7- 8 كيلومترات".

وأوضح أنه "لا معنى لتنفيذ عملية عسكرية بهذا العمق، لذلك فإن أنقرة تصر على تنفيذ العملية بعمق 30 كيلومتراً وهي لن تتراجع عن موقفها".