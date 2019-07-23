تعرض المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون لحادث أصيبت به عينه

أصدرت الأمم المتحدة بيانا ذكرت فيه أن مبعوثها الخاص إلى سوريا تعرض لإصابة في العين، وأنه سيحد من نشاطه لفترة من الزمن.

وأضاف البيان، أن "بيدرسون سيحد من نشاطه بناء على نصيحة الأطباء"، مشيرا إلى أنه "لن يتمكن من السفر خلال الفترة القادمة".

وتابع البيان، أن "الأطباء توقعوا أن يتماثل للشفاء بشكل كامل قريبا".

بيان : تعرض المبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسون لإصابة بالعين ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل قريباً. بناءً على نصيحة الأطباء، سيحد المبعوث الخاص من نشاطه ولن يتمكن من السفر خلال الفترة القادمة. 1/2

— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) July 23, 2019

وبدأ بيدرسن منذ يناير الماضي، تنفيذ مهام منصبه الجديد بعد انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي ميستورا، الذي أمضى في المنصب أربع سنوات دون إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.