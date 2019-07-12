السيد حسن نصر الله : في 2006 كانت قدراتنا دفاعية واليوم لدينا قوة هجومية ومسلحة باسلحة نوعية على كل صعيد

قال الامين العام لحزب الله اللبناني سماحة السيد حسن نصر الله في مقابلة تلفزيونية ان قدراتنا دفاعية في عام 2006 اما اليوم فلدينا قوة هجومية ومسلحة باسلحة نوعية على كل صعيد

واضاف سماحته ان تطور القوة الصاروخية للمقاومة والصواريخ الدقيقة تثير هاجس الاسرائيلي واليوم السلاح المسير كبير ومعتد بامكاناته وعدد من الاسلحة اصبح فيه تطور نوعي وهناك شيء نتركه للمفاجآت

واكد سماحته ان الردع الذي منع الاسرائيلي من الاعتداء على لبنان منذ 2006 يعترف به الاسرائيليون والعدو بعد حرب تموز يعمل الف حساب للعدوان على لبنان وهذا يترسخ يوما بعد يوم