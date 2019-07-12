روسيا: المسلحون يحضرون لاستفزاز جديد بالكيميائي في إدلب السورية

كشف مندوب روسيا لدى منظمة حظر الكيميائي ألكسندر شولغين، الجمعة، عن تحضير المسلحين لاستفزاز جديد باستعمال الكيميائي في محافظة إدلب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شولغين قوله: "نسمع نفس الخطاب، بأن السوريين لديهم احتياطيات مخبئة من الأسلحة الكيميائية ويأخذون من هناك عندما يحتاجون إلى استخدامها، وفي الوقت نفسه، لا أحد يفكر في المصلحة العسكرية لمثل هذا الاستعمال، ولاحظنا بالفعل أن الحديث عن استخدام الأسلحة الكيميائية يبدأ عندما تحرز القوات السورية نجاحات على الأرض، فما نفع استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الحال؟".

وأضاف أن "السوريين هنا وفي نيويورك يقولون أنهم يعلمون أن ذخائر كيميائية تدخل (البلاد) وهم يعرفون من أي البلدان تأتي، ويتم الإبلاغ عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن الاستفزازات التي يجري إعدادها، ففي إدلب يتحضر لاستفزاز كيميائي جديد"، مبيناً أنهم "سيرسلون فريق تحقيق وسيقول أن السوريين والروس هم المسؤولون مرة أخرى".