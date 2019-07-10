سوريا - لبنان - فلسطين

نجل سماحة السيد حسن نصرالله ينجح في امتحانات الثانوية العامة


تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنتائج الامتحانات الثانوية العامة في لبنان، تعود إلى نجل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وأشار الناشطون وفق الصورة المتداولة، إلى أن محمد مهدي حسن نصرالله، نجح في الامتحانات الرسمية التي تسبق الالتحاق بأول سنة جامعية، بمعدل 13.89 من 20.

وهنأ الناشطون نجل نصرالله بنجاحه، في حين شبهه البعض بشقيقه هادي نصرالله.

من الجدير ذكره، أنه يعرف من أبناء نصرالله هادي الذي قتل في العام 1997 خلال عملية مقاومة ضد القوات الإسرائيلية في لبنان، وجواد الذي وضعته وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي على لائحتها السوداء لـ"الإرهابيين العالميين".

 

 

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