سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش السوري يدمر بالصواريخ آليتين للمجموعات المسلحة في الهبيط بريف إدلب الجنوبي


دمرت وحدات من الجيش السوري اليوم الثلاثاء آليتين تابعتين للمجموعات الإرهابية المسلحة على أطراف بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي.

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري دمرت بسلاح الصواريخ آليتين تابعتين للمجموعات الإرهابية على أطراف بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي.

وأفادت الوكالة أن وحدة من الجيش في أطراف قرية القصابية بريف إدلب الجنوبي إلى الشمال من بلدة كفرنبودة التي طهرهما الجيش قبل شهرين استهدفت بصاروخ موجه سيارتين تم رصدهما تتحركان على طريق زراعي في محيط بلدة الهبيط بريف ادلب الجنوبي ما أدى إلى تدمير سيارة محملة برشاش ثقيل واحتراق السيارة الثانية نتيجة اصطدامها بالسيارة المدمرة.

وبينت أن "عددا من الإرهابيين قتلوا وأصيب عدد آخر في العملية وشوهدت سيارات تحركت من أطراف بلدة الهبيط وعملت على سحب جثث الإرهابيين ومصابيهم".

وكان الجيش العربي السوري استهدف أمس الإثنين مواقعا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على محاور ريف حماة الشمالي بسلاحي المدفعية والصواريخ.

وأفادت وكالة "سانا" بأن الجيش السوري نفذ ضربات مكثفة بالمدفعية والصواريخ ضد "تحركات ونقاط انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على محور الجبين وتل ملح والحويجة وبلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي الغربي".

وعلى محور آخر، بينت الوكالة أنه تم استهداف مقرات وتحصينات مجموعات إرهابية في محيط خان شيخون جنوب إدلب بصليات صاروخية ما أدى إلى تدمير تحصينات للإرهابيين وعدد من آلياتهم على الطريق الواصل إلى بلدة الهبيط غربا.

وكانت صحيفة "الوطن" السورية نقلت منذ أيام عن مصدر عسكري أن الجيش السوري بدأ اتباع أساليب "حرب الاستنزاف" عن طريق استهداف طرق إمداد وتحركات الإرهابيين في العمق على محاور أرياف حماة وإدلب وحلب.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من هذا التكتيك هو استنزاف قوى المجموعات المسلحة، مشيرة إلى أن خارطة الوضع الميداني، لا تزال على حالها رغم ضراوة المعارك، واستماتة الإرهابيين في إحداث أي خرق يسمح لهم باستعادة الاستثمار والتحشيد الإعلامي.

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