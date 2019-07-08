سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان: ضبط 44 كيلغ من الذهب في مطار بيروت


ضبطت الجمارك في مطار بيروت الدولي كمية كبيرة من الذهب مع مسافرين لبنانين قادمين من اسطنبول، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “مصلحة الجمارك في مطار بيروت الدولي، ضبطت قبل ظهر اليوم، كمية كبيرة من الذهب تقدر بـ44 كيلوغراما مع مسافرين لبنانين قادمين من اسطنبول، الاول شاب يدعى (ر. د)، والثانية فتاة تدعى هـ.ش”.

وتابعت الوكالة “ضبطت الجمارك كمية الذهب موزعة في 3 حقائب يد، واحيلا الى التحقيق ليتم توقيفهما بناء لاشارة القضاء المختص، واضافت “تبين لاحقا ان المسافرين كانا ينقلان الذهب الى شخص ثالث في لبنان وقد تم استدعاؤه للتحقيق”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان: ضبط 44 كيلغ من الذهب في مطار بيروت
كوشنر يقر أن الفلسطينيين أفشلوا مؤتمر البحرين وأن صفقة القرن لن تتم من دون موافقتهم
الأسد يستقبل وزير الخارجية العماني بدمشق
انفجار سيارة مفخخة بالقرب من وزارة الدفاع في تل أبيب
ما يعرقل التسوية السياسية في سورية؟
تفجير إرهابي في مدينة السويداء جنوبي سوريا وأنباء عن قتلى ومصابين
روسيا تهاجم خطة الولايات المتحدة لتسوية القضية الفلسطينية مقابل المال
الأسد يبحث مع مسؤول إيراني "العلاقات الاستراتيجية العميقة" بين دمشق وطهران
الأسد يصدر مرسوما تشريعيا جديدا يدعم ذوي الشهداء وجرحى الجيش
"إس200" يدمر 6 صواريخ أطلقتها بوارج إسرائيلية قبل دخولها الأجواء السورية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
فيسبوك