لبنان: ضبط 44 كيلغ من الذهب في مطار بيروت

ضبطت الجمارك في مطار بيروت الدولي كمية كبيرة من الذهب مع مسافرين لبنانين قادمين من اسطنبول، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “مصلحة الجمارك في مطار بيروت الدولي، ضبطت قبل ظهر اليوم، كمية كبيرة من الذهب تقدر بـ44 كيلوغراما مع مسافرين لبنانين قادمين من اسطنبول، الاول شاب يدعى (ر. د)، والثانية فتاة تدعى هـ.ش”.

وتابعت الوكالة “ضبطت الجمارك كمية الذهب موزعة في 3 حقائب يد، واحيلا الى التحقيق ليتم توقيفهما بناء لاشارة القضاء المختص، واضافت “تبين لاحقا ان المسافرين كانا ينقلان الذهب الى شخص ثالث في لبنان وقد تم استدعاؤه للتحقيق”.