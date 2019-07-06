سوريا - لبنان - فلسطين

ما يعرقل التسوية السياسية في سورية؟


صرّح وزير الخارجية السوري وليد المعلم في المؤتمر الصحفي مع نظيره الصيني وانغ يي مؤخراً أن الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية هي الإرهاب الاقتصادي. من الصعب نفى ذلك. لكن العقوبات هي من المشاكل التي خلقتها الولايات المتحدة للشعب السوري. 

بدأت عملية الولايات المتحدة وحلفائها في سورية منذ خمس سنوات. في الأصل قال السياسيون الغربيون إنه تعتبر مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية هدفهم الرئيسي. بل لم تم انسحاب القوات الأمريكية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتصار على داعش في ديسمبر عام 2018. علاوة على ذلك أكدت متحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز فبراير عام 2019 أنه تم تحويل عملية مكافحة الإرهاب إلى عملية حفظ السلام. لكنه يوجد السؤال هل سيساعد تواجد الولايات المتحدة لعودة السلام والتسوية السياسية في سورية؟ 

قبل كل شيء إن شرعية تواجد القوات المسلحة الأمريكية في أراضي سورية تثير الشكوك. ولم يوافق مجلس الأمن الدولي ودمشق على نشر قوات التحالف الدولي في سورية. وكذلك قدم الممثل الدائم لسورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري احتجاجات على التدخل غير الشرعي بصورة منتظمة. 

لكن لا تهتم واشنطن بموقع دمشق. حسب كلمات البيت الأبيض تسعي أمريكا إلى تقديم المساعدة للشعب السوري فقط وبهذا السبب لها الحق في استخدام جميع الوسائل. من الممكن أن تذكّر العملية الأمريكية بإقامة السيطرة على مدينة الرقة والتي شارك فيها طيران التحالف الدولي بالنشاط. كتبت الصحفية البريطانية كيت ألين في مقالها أنه تم تدمير أكثر من 80 بالمئة من مباني المدينة نتيجةً للضربات الجوية الأمريكية. لكنه لا تخطط أمريكا وحلفاءها تمويل عملية إعادة إعمار الرقة. ها هي مثال "المساعدة" التي تقدمها الولايات المتحدة للشعب السوري. 

تجدر الإشارة إلى أنه تختلف هذه الأعمال بالكثير من سياسة الحكومة السورية التي تقوم في الظروف الاقتصادية الصعبة بإعادة إعمار حلب وتدمر والمدن الأخرى التي قد دمرها المتطرفون. 

في نفس الوقت لا يزال البيت الأبيض محاولاته بإزالة الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة وكذلك استنادا على تهمة باستخدام الأسلحة الكيميائية. بالرغم على الضغط الأمريكي قد عبّر كثير من البلدان عن استعداد للتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد. قال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم يناير عام 2019 إن بلاده تدعم الجهود الرامية لاستعادة سورية عضويتها في الجامعة العربية. وزادت الدول بما فيها أرمينيا والصين التصدير إلى الجمهورية العربية السورية خلال سنوات الأزمة. 

لكن تطالب استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة تنفيذ قرار 2254 لمجلس الأمن. وتؤكد الأعمال الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق الالتزامات الدولية. يعتبر نظام وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية من مراحل خريطة الطريق هذه. وبينما ذلك من المستحيل في الظروف الحالية لأنه لا تسيطر الحكومة السورية الشرعية على جميع مناطق البلاد ويعتبر وصول ممثلي المنظمات الدولية هناك صعباً للغاية. 

على سبيل المثال حصلت هذه الحالة في "منطقة 55كم" التي تقع فيها قاعدة التنف الأمريكية ومخيم الركبان. وتوجد التقارير المتعددة التي تشير إلى أنه يقوم الخبراء الأمريكيون بتدريب المسلحين في هذه المنطقة. أدى جميع محاولات الجيش العربي السوري بتصفية المنطقة من الإرهابيين إلى العدوان الأمريكي. 

وبالإضافة إلى تواجد الجماعات المسلحة في هذه المنطقة فيجري هناك الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والذخائر. 

هذا وحشد القوات المسلحة الأمريكية في سورية غير شرعي ويعرقل عملية التسوية السياسية في البلاد وسيسمح انسحابها باستعادة عمل هيئات الحكومة في جميع أنحاء الأراضي السورية. وستظهر الفرصة لانتهاء الحرب وإعادة السلام إلى بلاد الشام في هذه الحالة فقط. 

أحمد صلاح 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما يعرقل التسوية السياسية في سورية؟
تفجير إرهابي في مدينة السويداء جنوبي سوريا وأنباء عن قتلى ومصابين
روسيا تهاجم خطة الولايات المتحدة لتسوية القضية الفلسطينية مقابل المال
الأسد يبحث مع مسؤول إيراني "العلاقات الاستراتيجية العميقة" بين دمشق وطهران
الأسد يصدر مرسوما تشريعيا جديدا يدعم ذوي الشهداء وجرحى الجيش
"إس200" يدمر 6 صواريخ أطلقتها بوارج إسرائيلية قبل دخولها الأجواء السورية
الجيش الاسرائيلي يعتقل وزير فلسطيني
المخابرات الفلسطينية تعتقل رجل أعمال شارك في "مؤتمر المنامة"
بسبب صفقة القرن.. بلدة فلسطينية تغيّر أسم أحد شوارعها من البحرين إلى "مرزوق الغانم"
"حماس" تستنكر تصريحات وزير خارجية البحرين وتصفها بـ "اللامسؤولة"
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
Shaker : أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ...
الموضوع :
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
علي بهاء سرحان الزبيدي : السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
عبد الناصر : هل فيه فائده اي يعني ربا ...
الموضوع :
مصرف الرشيد: 200 مليون دينار سلفة لشراء سكن عبر النافذة الاسلامية !!! والمستفادون منه حماية رافع العيساوي وموظفوا المالية
فيسبوك