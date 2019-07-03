سوريا - لبنان - فلسطين

تفجير إرهابي في مدينة السويداء جنوبي سوريا وأنباء عن قتلى ومصابين


افاد مصدر صحفي ان انفجارا وقع  أمام كنيسة الروم الأورثوذوكس على طريق القنوات.

وأكد مصدر طبي في السويداء " وصول 5 ضحايا مدنيين استشهدوا جراء الانفجار الذي وقع أمام كنسية الروم الملكيين الأرثوذكس على طريق (قنوات) بمدينة السويداء.

وأشار المصدر إلى أن الطواقم الطبية في المشفى الوطني بالسويداء تقدم الإسعافات اللازمة لعدد من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى وحالات بعضهم خطيرة.

ووفقا لمصدر صحفي فإن الطريق الذي وقع فيه الانفجار يعج بالمارة من المدنيين ويعتبر مركزا للمطاعم والمحال التجارية والمتنزهات وفيه فندق العامر الذي وقع الانفجار بقربه.

وبحسب مصادر أمنية فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن التفجير تم بدراجة نارية مفخخة يقودها انتحاري.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تفجير إرهابي في مدينة السويداء جنوبي سوريا وأنباء عن قتلى ومصابين
روسيا تهاجم خطة الولايات المتحدة لتسوية القضية الفلسطينية مقابل المال
الأسد يبحث مع مسؤول إيراني "العلاقات الاستراتيجية العميقة" بين دمشق وطهران
الأسد يصدر مرسوما تشريعيا جديدا يدعم ذوي الشهداء وجرحى الجيش
"إس200" يدمر 6 صواريخ أطلقتها بوارج إسرائيلية قبل دخولها الأجواء السورية
الجيش الاسرائيلي يعتقل وزير فلسطيني
المخابرات الفلسطينية تعتقل رجل أعمال شارك في "مؤتمر المنامة"
بسبب صفقة القرن.. بلدة فلسطينية تغيّر أسم أحد شوارعها من البحرين إلى "مرزوق الغانم"
"حماس" تستنكر تصريحات وزير خارجية البحرين وتصفها بـ "اللامسؤولة"
أول مذكرة برلمانية لحجب الثقة عن الحكومة الأردنية بسبب مشاركتها في ورشة البحرين
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.58
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
Shaker : أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ...
الموضوع :
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
علي بهاء سرحان الزبيدي : السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
عبد الناصر : هل فيه فائده اي يعني ربا ...
الموضوع :
مصرف الرشيد: 200 مليون دينار سلفة لشراء سكن عبر النافذة الاسلامية !!! والمستفادون منه حماية رافع العيساوي وموظفوا المالية
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فيسبوك