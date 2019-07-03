تفجير إرهابي في مدينة السويداء جنوبي سوريا وأنباء عن قتلى ومصابين

افاد مصدر صحفي ان انفجارا وقع أمام كنيسة الروم الأورثوذوكس على طريق القنوات.

وأكد مصدر طبي في السويداء " وصول 5 ضحايا مدنيين استشهدوا جراء الانفجار الذي وقع أمام كنسية الروم الملكيين الأرثوذكس على طريق (قنوات) بمدينة السويداء.

وأشار المصدر إلى أن الطواقم الطبية في المشفى الوطني بالسويداء تقدم الإسعافات اللازمة لعدد من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى وحالات بعضهم خطيرة.

ووفقا لمصدر صحفي فإن الطريق الذي وقع فيه الانفجار يعج بالمارة من المدنيين ويعتبر مركزا للمطاعم والمحال التجارية والمتنزهات وفيه فندق العامر الذي وقع الانفجار بقربه.

وبحسب مصادر أمنية فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن التفجير تم بدراجة نارية مفخخة يقودها انتحاري.