سوريا - لبنان - فلسطين

الأسد يبحث مع مسؤول إيراني "العلاقات الاستراتيجية العميقة" بين دمشق وطهران


بحث الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، "العلاقات الاستراتيجية العميقة" بين سوريا وإيران.

وأفادت الرئاسة السورية، في بيان، بأن الأسد استمع خلال اللقاء إلى شرح من خاجي "حول تطورات الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن منه، والمواقف الأمريكية التصعيدية الأخيرة التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وزيادة نسبة التوتر فيها".

وأكد الأسد في هذا السياق وقوف سوريا "إلى جانب إيران وقيادتها في دفاعها عن حقوق شعبها ضد كل ما تتعرض له من تهديدات وإجراءات تنتهك جميع أسس القانون الدولي"، في إشارة إلى التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة في ظل انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات موجعة على طهران، إضافة إلى تعزيز البنتاغون القوات الأمريكية في منطقة الخليج بهدف ما تصفه واشنطن "بردع النظام الإيراني".

وأضافت الرئاسة السورية أن اللقاء "تناول المراحل التي قطعتها الحرب على الإرهاب" في سوريا "والرد على الاعتداءات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب بحق المدنيين في المناطق المجاورة، إضافة إلى مستجدات المسار السياسي والجولة المقبلة من محادثات أستانا والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

كما تطرق الحديث، حسب البيان، إلى "العلاقات السورية الإيرانية"، حيث أكد خاجي "عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وعزم بلاده مواصلة تعزيزها وترسيخها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الجانبين، وأن القيادة والشعب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانوا وسيبقون إلى جانب سوريا حتى تحرير كل أراضيها وإعادة بناء ما دمرته الحرب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأسد يبحث مع مسؤول إيراني "العلاقات الاستراتيجية العميقة" بين دمشق وطهران
الأسد يصدر مرسوما تشريعيا جديدا يدعم ذوي الشهداء وجرحى الجيش
"إس200" يدمر 6 صواريخ أطلقتها بوارج إسرائيلية قبل دخولها الأجواء السورية
الجيش الاسرائيلي يعتقل وزير فلسطيني
المخابرات الفلسطينية تعتقل رجل أعمال شارك في "مؤتمر المنامة"
بسبب صفقة القرن.. بلدة فلسطينية تغيّر أسم أحد شوارعها من البحرين إلى "مرزوق الغانم"
"حماس" تستنكر تصريحات وزير خارجية البحرين وتصفها بـ "اللامسؤولة"
أول مذكرة برلمانية لحجب الثقة عن الحكومة الأردنية بسبب مشاركتها في ورشة البحرين
أمين حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية : “صفقة القرن” مقدمة لتوطين الفلسطينيين في الأردن وربط غزة بمصر
بعد تصريحات كوشنر في ورشة المنامة... فلسطينيون: مؤامرة أمريكية مكشوفة ورشوة مرفوضة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
Shaker : أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ...
الموضوع :
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
علي بهاء سرحان الزبيدي : السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
عبد الناصر : هل فيه فائده اي يعني ربا ...
الموضوع :
مصرف الرشيد: 200 مليون دينار سلفة لشراء سكن عبر النافذة الاسلامية !!! والمستفادون منه حماية رافع العيساوي وموظفوا المالية
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فيسبوك