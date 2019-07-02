الأسد يصدر مرسوما تشريعيا جديدا يدعم ذوي الشهداء وجرحى الجيش

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2019 المتضمن إعفاءات من رسوم رخص البناء لذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي.

ذكرت وكالة "سانا" أن "السيد الرئيس بشار الأسد اصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2019 المتضمن الإعفاءات من رسوم رخص البناء لذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي لمرة واحدة عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية".

وينص المرسوم على أن "يعفى ولمرة واحدة من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية كل من ذوي الشهيد ممن تنطبق عليهم شروط القانون رقم 36 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية وجريح الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والمدني الذي يعمل بأمرة الجيش العربي السوري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر معادية وأدت إصابته إلى عجز كلي أو عجز جزئي بنسبة 40% فما فوق بموجب وثيقة رسمية معتمدة، أو من يختاره هذا الجريح من أقاربه من الدرجة الأولى شريطة أن يكون الجريح مقيما في البناء المراد إنشاؤه أو إصلاحه أو ترميمه.

ويصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.