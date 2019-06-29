بسبب صفقة القرن.. بلدة فلسطينية تغيّر أسم أحد شوارعها من البحرين إلى "مرزوق الغانم"

قرر رئيس بلدية يطا الواقعة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية الفلسطينية، السبت، تغيير أسم أحد شوارع بلدته من "البحرين" إلى شارع "مرزوق الغانم" رئيس مجلس الأمة الكويتي، بسبب "موقف الكويت الرافض لصفقة القرن".

وذكر بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "بناء على مناشدات مواطنين وجهات اعتبارية، وتوجهات المجلس البلدي المنسجمة مع توجهات القيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن، قرر رئيس بلدية يطا، إبراهيم أبو زهرة، تلبية مطالبة المواطنين بتغيير اسم شارع البحرين إلى شارع مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك تقديرا لموقف الكويت الرافض لصفقة القرن".

وأضاف البيان أن "موقف الكويت ملتحم مع الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير، في كل مساعي التحرر والانعتاق من الاحتلال".

وكانت مجموعة من الدول العربية قد حضرت مؤتمر البحرين الذي انعقد، الثلاثاء الماضي في العاصمة البحرينية المنامة، والذي تطرح فيه أمريكا ما عرف بـ"صفقة القرن"، في الوقت الذي رفضته فلسطين والعديد من الدول العربية الأخرى.