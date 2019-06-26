سوريا - لبنان - فلسطين

أمين حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية : “صفقة القرن” مقدمة لتوطين الفلسطينيين في الأردن وربط غزة بمصر


قال مصطفى البرغوثي، أمين حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن “صفقة القرن” تستهدف توطين اللاجئين في الأردن، وتهجير سكان الضفة إليه، وربط غزة بمصر عبر سيناء.

وأضاف البرغوثي، في لقاء تلفزيوني، أن الأمريكيين والإسرائيليين يريدون عملاء فلسطينيين لتنفيذ مشاريعهم ولا يهمهم “فتح” أو “حماس” أو أي قوة وطنية أخرى.

وأكد البرغوثي أن “لا أحد يملك الحق بالحديث باسم فلسطين وورشة البحرين مقدمة لتصفية القضية”، مطالبا بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لمواجهة “صفقة القرن”.

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