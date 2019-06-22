تقرير: 3 طائرات مسيرة أمريكية تعرضت إلى هجوم في سوريا

أظهر تقرير إعلامي نشر، اليوم السبت، أن 3 طائرات أمريكية دون طيار تعرضت إلى هجوم في سوريا.

وذكر موقع إخباري يتخصص في شؤون الطيران أن تقريرا إحصائيا رسميا أفاد أن طائرة من طراز "إم كيو-1 بريداتور" تعرضت إلى هجوم في عام 2015، فيما شهد كل من عامي 2016 و2017 هجوما على طائرة من طراز "آر كيو-4 غلوبال هوك".

وتمكن السوريون من إسقاط واحدة من تلك الطائرات هي "إم كيو-1 بريداتور"، حسب المعلومات المتوفرة.

وأضاف الموقع أن إيران أصبحت أول دولة أسقطت طائرة مسيرة استراتيجية أمريكية من طراز "آر كيو-4 غلوبال هوك".