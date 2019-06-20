سوريا - لبنان - فلسطين

وزير الخارجية السوري يلتقي برئيسة بنك الصادرات والواردات الصيني


التقى وزير الخارجية السوري السيد وليد المعلم، اليوم برئيسة بنك الصادرات والواردات الصيني (اكزيم بانك) السيدة كو سياو يان، وبحث معها في الواقع الاقتصادي والمالي في سورية، وسبل استئناف التعاون وتعزيزه بين البنك المذكور والحكومة السورية في المرحلة المقبلة بما يساهم في توفير التمويل اللازم للشركات الصينية الكثيرة الراغبة في المشاركة في عملية اعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية على سورية، والاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة للدول التي ساندت سورية في حربها على الارهاب، وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية الصديقة في إطار سياسة التوجه شرقاً التي تنتهجها سورية، حيث تم الاتفاق في هذا الشأن على تعزيز التواصل بين الحكومتين الصينية والسورية في الفترة القادمة لتحقيق هذا الهدف.

كما التقى المعلم، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في سورية والمشاركة في برنامج إعادة الإعمار، وقدم لهم عرضاً حول عملية اعادة الإعمار في المرحلة المقبلة، كما استمع منهم الى عرض حول إمكانيات شركاتهم وخبراتها في مجالات مختلفة.

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