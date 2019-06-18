الجيش السوري يحبط هجوما "للنصرة" في ريف حماة الشمالي

أحبط الجيش السوري، فجر اليوم، هجوما عنيفا شنه إرهابيو "جبهة النصرة" والفصائل التابعة لها عبر محور تل ملح في ريف حماة الشمالي.

فوفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" فإن الجيش السوري اشتبك منذ ساعات الفجر الأولى مع مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" كانت قد شنت هجوماً واسعاً على النقاط العسكرية المتمركزة في محور تل ملح في الريف الشمالي.

وأضافت الوكالة أن الجيش السوري استطاع أن يدمر عربة مصفحة وعتادا وآليات لهم بعضها مزود برشاشات.

وتابعت أن وحدات من الجيش السوري أفشلت، في المحور الشمالي الغربي، هجوم مجموعات أخرى من إرهابيي ما يسمى "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" و"كتائب العزة" على النقاط العسكرية عبر وادي عثمان بالتزامن مع الهجوم عبر محور تل ملح المجاور ودمرت عربة مفخخة للإرهابيين قبل وصولها إلى هدفها وقضت على عدد منهم.

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا) تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه، من خلالها، متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

وكان الجيش السوري قد بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية، أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة، وتل عثمان، التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق، المنطقتين الاستراتيجيتين.