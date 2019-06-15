سوريا - لبنان - فلسطين

أردوغان: نرفض فرض أمر واقع جديد بالقدس


قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده ترفض الجهود الرامية لفرض أمر واقع جديد في القدس.

ووصف الرئيس التركي قضية فلسطين بـ"الجرح النازف" في المنطقة،

مضيفا: "مما تقتضيه الكرامة الإنسانية أن يكون مصير فلسطين خاليا من الاحتلال والظلم والإجحاف"، وذلك في كلمة له خلال أعمال الدورة الخامسة لقمة "التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا"، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وقال أردوغان، بحسب وكالة "الأناضول" التركية، "نرفض الجهود الرامية لفرض أمر واقع جديد في القدس".

وتأتي تصريحات أردوغان قبل أيام من انطلاق مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام" المرتقب في البحرين 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، الذي دعت له واشنطن.

وتعتزم الإدارة الأمريكية طرح خطة للسلام في الشرق الأوسط خلال المؤتمر، تعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات ومصر والأردن والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة، في حين انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية، التي تعقد على مستوى وزراء المالية ورجال الأعمال.

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