الجيش السوري يشن هجوما على نقطة مراقبة تركية في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قوات الجيش السوري شنت هجوما على نقطة مراقبة تركية في إدلب السورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن القوات السورية أطلقت عمدا 35 قذيفة على النقطة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود أتراك بجروح خفيفة وإلحاق أضرار مادية.

يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن التوصل برعاية روسية وتركية إلى اتفاق وقف تام لإطلاق النار في المحافظة الخاضعة بشكل أساسي لسيطرة "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري.