وزير الخارجية السوري يزور الصين

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوان، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، سيقوم بزيارة للصين في الفترة من 16-21 حزيران/يونيو الجاري.

وقال المتحدث “بدعوة من وزير الخارجية الصيني، فان إي، يقوم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية السوري، وليد المعلم بزيارة للصين في الفترة من 16 حتى 21 حزيران/يونيو”.

وأشار المتحدث إلى أن “وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، سيقوم خلال الزيارة بلقاء وزير الخارجية الصين، فان إي، لبحث تطوير العلاقات الثنائية والمسألة السورية”.