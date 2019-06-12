وزير الخارجية السوري يزور الصين

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوان، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، سيقوم بزيارة للصين في الفترة من 16-21 حزيران/يونيو الجاري.
وقال المتحدث “بدعوة من وزير الخارجية الصيني، فان إي، يقوم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية السوري، وليد المعلم بزيارة للصين في الفترة من 16 حتى 21 حزيران/يونيو”.
وأشار المتحدث إلى أن “وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، سيقوم خلال الزيارة بلقاء وزير الخارجية الصين، فان إي، لبحث تطوير العلاقات الثنائية والمسألة السورية”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha