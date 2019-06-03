سوريا - لبنان - فلسطين

دبلوماسي: روسيا تمنع مجلس الأمن من إصدار بيان "غير متزن" حول إدلب


منعت روسيا مجلس الأمن الدولي من إصدار بيان حول إدلب السورية، لأن مشروعه المقدم من قبل الكويت وألمانيا وبلجيكا، لم يتحدث عن الإرهابيين النشطين في المنطقة، حسبما أورد مصدر دبلوماسي.

وقال المصدر لوكالة "تاس" إن روسيا استخدمت حق النقض لعدم تمرير بيان لمجلس الأمن يدعو الأطراف إلى تأييد تمسكها باتفاقيات وقف إطلاق النار الواردة في المذكرة الروسية الأمريكية من 17 سبتمبر 2018.

وأوضح أن نص البيان كان "غير متزن ولم يكن فيه ذكر عن الإرهابيين النشطين في المنطقة".

وشارك نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الأسبوع الماضي، في اجتماع عقده مجلس الأمن حول سوريا، أكد خلاله التزام موسكو بالمذكرة الروسية التركية وأعلن عن ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية المتبقية في إدلب.

وأسفر اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية، في سبتمبر 2018، عن اتفاق بين الطرفين حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، لتجنب الحرب في تلك المحافظة التي يبلغ عدد سكانها في الوقت الراهن ثلاثة ملايين نسمة.

واتفق الطرفان، ضمن بنود أخرى من المذكرة، على إبعاد الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، كما أنهما جددا عزم موسكو وأنقرة على محاربة الإرهاب في سوريا "بجميع أشكاله وصوره".

وتصاعد في محافظة إدلب، في الفترة الأخيرة التوتر وسط خوض الجيش السوري عمليات ضد المسلحين الذين يستهدفون مواقع القوات الحكومية والأحياء السكنية، بحسب دمشق وموسكو. وتتهم أنقرة الحكومة السورية بـ "شن هجمات ضد المدنيين"، وهو اتهام توجهه إلى دمشق الدول الغربية أيضا.

ويبقى الوضع في إدلب حيز اتصالات مستمرة بين موسكو وأنقرة على المستويين السياسي والعسكري، وسط بقاء اختلافات في رؤية كل منهما لتطور الأوضاع في المنطقة.

وأعلنت السلطات السورية مرارا أنها تعتبر وجود منطقة خفض التوتر في إدلب ظاهرة مؤقتة، مؤكدة تصميمها على استعادة سيادتها على جميع أراضي البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دبلوماسي: روسيا تمنع مجلس الأمن من إصدار بيان "غير متزن" حول إدلب
الحكومة السورية ترد على بيان القمة الإسلامية في مكة
عشرات الضحايا في تفجير سيارة مفخخة بريف حلب الشمالي
الدفاع الجوي السوري يتصدى لغارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 3 جنود وإصابة 7 آخرين
الصالحون وفرزهم عن الطالحين من ضرورات المنهج التربوي عند اهل البيت ع. محاضرات رمضانية (٢٦)
السيد نصر الله: مواجهة "صفقة القرن" واجبنا بكل المعايير
السيد حسن نصر الله: أمريكا تعلم أن الحرب على إيران تعني أن قواتها في المنطقة ستباد
السيد حسن نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة وعددها كافٍ لتغيير ملامح المنطقة
رئيسا الأركان الروسي والتركي يبحثان وقف إطلاق النار في إدلب
دمشق تعلن رفضها البيان الختامي لقمة مكة حول تدخل إيران بالشؤون الداخلية لسوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك