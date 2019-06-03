سوريا - لبنان - فلسطين

عشرات الضحايا في تفجير سيارة مفخخة بريف حلب الشمالي


رجل يحتضن طفلا استشهد بالتفجير الارهابي 

 

افاد مصدر صحفي باستشهاد 13 مدنيا وجرح 20 آخرين جراء تفجير سيارة مفخخة في وقت متأخر من مساء الأحد في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي (شمال سوريا).

وقال المصدر إن بين الشهداء طفلا وامرأة، مضيفا أن السيارة انفجرت في سوق شعبي بالمدينة القريبة من الحدود السورية التركية، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة.

ونشر ناشطون سوريون بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لموقع التفجير الذي وقع في سوق الحدادين، مشيرين إلى أن الحصيلة ارتفعت إلى 14 شهيدا وهي الحصيلة ذاتها التي أكدتها وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأظهرت الصور سيارات محترقة جراء الانفجار، وسيارات إسعاف، بينما ظهر رجل يحتضن طفلا قال مركز إعزاز الإعلامي إنه قتل مع والده. ووفق المصدر نفسه، فإن من بين الشهداء طفلين وامرأتين، كما أن هناك أطفالا بين المصابين.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية أن قوات الأمن في إعزاز تبحث احتمال وقوف وحدات حماية الشعب الكردية وراء التفجير. وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقل بعض المصابين إلى تركيا.

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