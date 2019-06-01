السيد نصر الله: مواجهة "صفقة القرن" واجبنا بكل المعايير

أعلن الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله أن مواجهة ما يسمى بـ "صفقة القرن" حول التسوية الشرق أوسطية التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "واجب بكل المعايير".

وقال السيد نصر الله في كلمة ألقاها بمناسبة يوم القدس، اليوم الجمعة: "واجبنا هو مواجهة صفقة القرن وهذا واجب ديني اخلاقي قومي سياسي وواجب بكل المعايير لانها صفقة الباطل وتضييع الحقوق والمقدسات".

وأضاف : "المسؤولية واضحة بضرورة مواجهة هذه الصفقة ونحن بامكاننا افشالها ومواجتها وكل الحقائق تؤكد اننا نمشي بهذا المسار".

وأشار الأمين العام لـ"حزب الله" إلى أن "أمريكا وإسرائيل ومعها أنظمة في المنطقة تعمل لتنفيذ هذه الصفقة، بينما يوجد محور يرفضها ويواجهها وهناك صراع بينهما، ولذلك يجب أن يكون لدينا كل الوضوح والأمل والبصيرة بأننا نستطيع أن نمنع هذه الجريمة التاريخية من أن تتحقق على أرضنا ومنطقتنا".