سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله: أمريكا تعلم أن الحرب على إيران تعني أن قواتها في المنطقة ستباد


قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله إن أمريكا تعلم أن الحرب على إيران تعني أن كل قواتها في المنطقة ستُباد، مؤكدا أنه لا حرب في المنطقة لأن إيران قوية.

واوضح سماحته خلال مهرجان "نحو القدس" الذي أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء يوم القدس العالمي إنه من الواجب مواجهة "صفقة القرن".

وقال نصر الله: "واجبنا هو مواجهة صفقة القرن. هذا واجب شرعي ديني إنساني أخلاقي قومي وطني سياسي جهادي بكل المعايير لأنه ببساطة هي صفقة الباطل…وهي صفقة (تشكل) جريمة تاريخية".

وأضاف السيد نصرالله "سوريا عبرت ما كان يخطط لها وما زالت في موقعها في محور المقاومة وستسعيد عافيتها وكل المحاولات الأمريكية للسيطرة على العراق أمنيا وعسكريا فشلت".

وتابع الأمين العام لـ"حزب الله": "وحتى أمريكا اليوم ليست نفسها التي كانت قبل 50 أو 60 سنة، هي أرسلت جيوشها إلى المنطقة وخرجت مهزومة وقواتها ضربت في الكثير من دولنا وأوضاع أمريكا الاقتصادية لا تتحمل الارتفاع بأسعار النفط، وأين موقعها في العالم، فهي تخوض مواجهات على مستوى العالم وأهم شيء في الإدارة الأمريكية الجديدة التهيب بالذهاب إلى حروب جديدة".

وأضاف سماحته ، متحدثا عن موقف لبنان في قمة مكة: "موقف وفد لبنان في قمة مكة لا يمثل لبنان وينتهك التوافق على النأي بالنفس".

وعن قوة الحزب أكد نصر الله: "لدينا صواريخ دقيقة بالعدد الكافي لتغيير شكل الصراع في المنطقة…و لدينا الخبرات البشرية لتصنيع الصواريخ الدقيقة في لبنان".

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