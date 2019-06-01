السيد حسن نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة وعددها كافٍ لتغيير ملامح المنطقة

قال أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، الجمعة (31 أيار 2019)، إن الحزب لديه في لبنان، صواريخ كافية لتغيير ملامح المنطقة.

وذكر سماحة السيد نصر الله في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، إنه "لا يوجد مصنع لتصنيع صواريخ دقيقة في لبنان، ولو كان لدينا مصنع في لبنان لأعلنت عنه اليوم".

وأضاف: "من حقنا أن يكون لدينا صواريخ سواء اشتريناها أو صنعناها لحماية انفسنا، وباستطاعتنا تصنيعها، وتدعيم الخزينة اللبنانية بها ايضاً".

وخاطب سماحة السيد نصر الله امريكا بالقول: "يجب عليها ان تغلق ملف الصواريخ، لأن لا فائدة فيه، من حقنا ان نحصل على الاسلحة ونصنعها لحماية أنفسنا، وأقول لكم بكل ثقة، إننا نستطيع أن نسقط صفقة القرن".

وتابع أن "المستقبل للقدس، وليس لإسرائيل وأمريكا وكل الاقزام الذين يعملون في جبهتهم".