رئيسا الأركان الروسي والتركي يبحثان وقف إطلاق النار في إدلب

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف في اتصال هاتفي مع نظيره التركي ياشار غولر وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن غيراسيموف بحث مع غولر "إجراءات وقف إطلاق النار في إدلب"، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول "ضمان الاستقرار في المنطقة".

ويأتي ذلك على خلفية توتر الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية، حيث ينشط العديد من الجماعات المسلحة.

وسبق لمجلس الأمن القومي التركي أن تحدث عن "هجمات النظام السوري ضد المدنيين" في المنطقة.

فيما ذكرت موسكو اليوم الجمعة بأن الجانب التركي هو الذي يتحمل المسؤولية عن وقف هجمات المسلحين على المدنيين حسب الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا في سبتمبر الماضي بشأن الاستقرار في إدلب.