سوريا - لبنان - فلسطين

دمشق تعلن رفضها البيان الختامي لقمة مكة حول تدخل إيران بالشؤون الداخلية لسوريا


أعلنت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، عن رفضها البيان الختامي لقمة مكة حول تدخل إيران بالشؤون الداخلية لسوريا.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية عن مصدر بالخارجية قوله، "نرفض ما ورد في البيان الختامي لقمة مكة حول "التدخل الإيراني في الشؤون السورية".

وأضاف أن "الوجود الإيراني في سوريا مشروع وقد ساهم في مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل بعض المجتمعين في قمة مكة"

واعترض العراق على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي انعقدت (أمس الخميس) في مكة المكرمة، والذي ندد "بتدخل" إيران في شؤون الدول الأخرى، فيما حذر الرئيس العراقي برهم صالح خلال القمة، من اندلاع حرب شاملة في المنطقة في ظل استمرار الأزمة مع إيران.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دمشق تعلن رفضها البيان الختامي لقمة مكة حول تدخل إيران بالشؤون الداخلية لسوريا
رئيس حركة حماس يدعو البحرينيين لإعلان الحداد
الحاج حسن : نؤمن أن القدس قضية لا تنتهي بتقادم الزمن ولا يحق لاحد التنازل عنها
الرئيس عون أمل بإقرار الموازنة سريعاً
تصريحات حول الهجوم الكيميائي الجديد تزرع بــذور الشقاق في صفوف حلفاء الولايات المتحدة
روسيا لمجلس الأمن: إدلب لن تصبح رقة ثانية
عدوان إسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة بسوريا
باسيل: سنسقط مخطط التوطين وسيعود الفلسطينيون والسوريون إلى أرضهم
السيد نصر الله: انتصار عام 2000 أغلق بوابة زمن الهزائم وفتح باب زمن الانتصارات
مصدر يكشف حقيقة اعتقال خطيب الجامع الأموي السابق
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك