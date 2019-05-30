سوريا - لبنان - فلسطين

الحاج حسن : نؤمن أن القدس قضية لا تنتهي بتقادم الزمن ولا يحق لاحد التنازل عنها


غرد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن عبر حسابه على تويتر فقال : “مختلف احياء يوم القدس العالمي هذا العام، لتزامنه مع تحد خطير يواجه القضية الفلسطينية بسبب ما يحاك من مؤامرات تحت عنوان صفقة القرن”.

وتابع في تغريدته “نؤمن أن القدس قضية لا تنتهي بتقادم الزمن، ويجب أن تبقى حاضرة.. ولا يحق لاحد التنازل عنها وعن حبة من التراب الفلسطيني”. وادرف تغريدته بهاشتاغ #لا_لصفقة_القرن … #نحو_القدس .

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