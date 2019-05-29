الرئيس عون أمل بإقرار الموازنة سريعاً

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “مشروع موازنة 2019 يتضمن اجراءات تعزز قطاعات الانتاج في لبنان، لا سيما منها الصناعة والزراعة، بهدف الانتقال المتدرج الى الاقتصاد الانتاجي بدل الاقتصاد الريعي الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة”. واعرب عن أمله في ان “يتم اقرار الموازنة في مجلس النواب في اسرع وقت ممكن”، لافتا الى ان “عملية النهوض الاقتصادي انطلقت وسيكون للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز بداية العام المقبل الاثر الايجابي على الاقتصاد الوطني”.

واذ اشار رئيس الجمهورية الى ان “اقرار مجلس الوزراء لمشروع موازنة 2019، ترك ارتياحا في الاسواق المالية”، رأى ان “تطبيق الاجراءات والتدابير المنصوص عنها في الموازنة الجديدة من شأنه خفض العجز والتأسيس لموازنة 2020، حيث سيباشر الوزراء رفع موازناتهم الى وزير المالية علي حسن خليل للمباشرة بدرسها واحالتها ضمن المهلة الدستورية الى مجلس النواب”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الهيئة الادارية الجديدة ل”جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح” برئاسة سامي عيراني، الذي القى كلمة باسم الجمعية، شكر فيها رئيس الجمهورية على “الاهتمام الذي يبديه بحاجات الاقتصاد الوطني”، واشار الى “الركود الذي تعاني منه الاسواق منذ اشهر بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، نتيجة السياسة الاقتصادية التي انتهجت منذ زمن بعيد، مع ما احاط بها من حالات هدر وفساد نخرت عميقا في جسم الادارات العامة”.