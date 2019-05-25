سوريا - لبنان - فلسطين

باسيل: سنسقط مخطط التوطين وسيعود الفلسطينيون والسوريون إلى أرضهم


شدد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، اليوم السبت، على ضرورة العمل على عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في بلاه إلى مواطنهم، مؤكدا عزم لبنان على إسقاط مخطط لتوطين هؤلاء.

وفي كلمة خلال حفل إفطار ببلدة الخيارة بمحافظة البقاع، قال باسيل في تصريحات نشرت على حسابه الرسمي على "تويتر"، "خطر التوطين زاد اليوم لأنه انتقل من لاجئ إلى نازح، وهناك إرادة واضحة بأن يبقوا على أرضنا، فيما واجبنا إعادتهم إلى أرضهم عند زوال المحنة".

وتابع الوزير، "سنسقط مخطط التوطين، وسيعود الفلسطيني والسوري إلى أرضه ودولته ووطنه، وهذا هو تصميمنا وهذا هو لبنان الذي نعرفه: أرض الكرامة لكل إنسان حر وليس موطنا للتهجير ولامتهان كرامة الناس".

وتأتي تصريحات باسيل بعد ساعات من تصريحات مشابهة لأمين عام حزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، والتي شدد فيها على ضرورة تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، متهما الولايات المتحدة ودول الخليج بعرقلة تلك العودة لأسباب سياسية، ذكر على رأسها الانتخابات الرئاسية السورية المقررة العام بعد المقبل.

وتقول السلطات اللبنانية، إنها تستضيف 500 ألف لاجئ فلسطيني، وحوالي 1.5 مليون سوري، وهو ما تعتبره عبئاً كبيراً، وكثيرا ما طالبت بيروت الجهات الدولية بالمساعدة في تسهيل عودة النازحين واللاجئين لبلدانهم في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
باسيل: سنسقط مخطط التوطين وسيعود الفلسطينيون والسوريون إلى أرضهم
السيد نصر الله: انتصار عام 2000 أغلق بوابة زمن الهزائم وفتح باب زمن الانتصارات
مصدر يكشف حقيقة اعتقال خطيب الجامع الأموي السابق
رئيس البرلمان اللبناني لسيناتور أميركي: لا نريد حرباً مع إسرائيل
تمهيدا لعدوان أمريكي.. أصابع النصرة على الزناد لارتكاب مجزرة كيماوية بـ 3 مناطق شمالا
الجيش السوري يعثر على مستشفى ميداني أقامه إرهابيون في الحويز بريف حماة
حماس: الإصرار على عقد “مؤتمر البحرين” تورط في صفقة القرن
“جبهة العمل الاسلامي في لبنان ”: لولا دماء شهداء المقاومة لما تحررت الأراضي اللبنانية من الاحتلال الصهيوني
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة"
"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" تحذر من ورشة البحرين "المسمومة"
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك