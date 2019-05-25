مصدر يكشف حقيقة اعتقال خطيب الجامع الأموي السابق

نفى مصدر في الجامع الأموي الكبير في دمشق، صحة الأخبار المتداولة عن اعتقال خطيب الجامع السابق مأمون رحمة.

وأكد المصدر، المقرب أيضاً من رحمة، أن تلك الأخبار عارية تماماً من الصحة وأن رحمة في منزله، نافياً الأخبار التي تتناقلها مواقع وصفحات إخبارية من ساعات.

وكان موقع "صوت العاصمة" نشر خبراً بهذا الخصوص، تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم نشر الموقع توضيحاً، يقول فيه إن الموقع "يشهد ضغط زيارات كبير" وهو ما يؤدي إلى مشاكل تقنية، وليس أن الموقع قام بحذف الخبر.

يذكر أن وزارة الأوقاف السورية كانت قد أقالت رحمة الذي كان خطيباً للجامع الأموي الكبير بدمشق، وقالت حينها إن الخطابة فيه ستصبح "بالتناوب بين كبار علماء دمشق".