سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش السوري يعثر على مستشفى ميداني أقامه إرهابيون في الحويز بريف حماة


عثر الجيش السوري على مستشفى ميداني تابع لإرهابيين في بلدة الحويز بريف حماة الشمالي الغربي، يحوي أقنعة واقية من المواد الكيميائية وكميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية والجراحية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن عناصر من الجيش عثروا على المستشفى الميداني خلال تنفيذهم عمليات تمشيط في الحويز، أقامته التنظيمات الإرهابية داخل بناء مركز للري الحكومي، قبيل اندحارها من المنطقة.

وإضافة إلى المعدات الطبية وجد في المشفى أجهزة اتصال متنوعة كانت تستخدمها التنظيمات الإرهابية خلال فترة وجودها في البلدة.

كما عثر الجيش على  مركز تابع لمنظمة "الخوذ البيضاء"، إضافة إلى مقر في البلدة وبداخله عدد من الوثائق والبيانات بأسماء وعناصر التنظيمات الإرهابية التابعة لما يسمى "درع الأحرار".

وخلال جولته في بلدة الحويز رصدت كاميرا مراسل "سانا" عربات تعود للتنظيمات الإرهابية ودمرت بفعل ضربات وجهها الجيش خلال اشتباكات عنيفة دارت مع مسلحين من "جبهة النصرة" ومجموعات متحالفة معها، وبينها "الجبهة الوطنية للتحرير" و"جيش العزة" و"جيش النصر"، قبيل استعادة الجيش السوري السيطرة على البلدة في الـ15 من مايو الجاري.

وتحظى بلدة الحويز الواقعة على الأطراف الشرقية لسهل الغاب بالريف الشمالي الغربي بأهمية استراتيجية كونها تشرف على قرى وبلدات سهل الغاب، وتغذي معظم مناطق السهل بمياه الري من مضخات المياه الرئيسية التي تضررت بشكل كبير منذ انتشار ارهابيي "النصرة" في البلدة قبل سنوات.

 

 

 

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