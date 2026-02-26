العتبة الحسينية توضح فتوى سماحة المرجع السيد السيستاني بشأن تدخين "الفيب" خلال شهر رمضان

أعلنت العتبة الحسينية، اليوم الخميس، ( 26 شباط 2026 )، توضيحاً شرعياً بشأن استخدام السجائر الإلكترونية (الفيب) أثناء فترة الصيام استناداً إلى فتوى صادرة عن المرجع الدين السيد علي السيستاني.

واشارت العتبة الحسينية في بيان، ، الى وورد سؤال إلى مكتب المرجع السيستاني نصه: "ما رأيكم في تدخين السيجارة الإلكترونية في وقت الصيام؟ علماً أنها تعتمد على استنشاق البخار المحتوي على النيكوتين وليس الدخان الكثيف، كما أن هناك أنواعاً يكون فيها السائل المتحول إلى بخار عند الاستنشاق مطعماً بنكهات مثل الفاكهة بالإضافة إلى احتواء السائل على النيكوتين؟".

وجاء في نص الجواب بحسب البيان: "الأحوط وجوباً تركها، بل لو قُدّر اجتماع أجزاء البخار في الفم ودخولها في الحلق بحيث يصدق الشرب عرفاً حُكم بمفطريته شرعاً".

ويأتي هذا التوضيح ضمن سلسلة الاستفسارات المتزايدة التي ترد إلى الجهات الدينية في شهر رمضان حول مدى تأثير الوسائل الحديثة ومنها السجائر الإلكترونية على الصيام وأحكامه الفقهية.