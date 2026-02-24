مفهوم اسم ومعنى لوط

الصفحة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

[وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يتَطَهَّرُونَ} سورة الأعراف آية:٨٢

توضيح عن ظروف الاية واسباب نزولها والغاية منها : نبي الله لوط (ع) اسم علم أعجمي، مثل أسماء إبراهيم وإسحاق وداود، لذلك هو غير مشتق من أفعال عربية قبيحة يطلقون عليها اسم لواط . يرتبط الاسم تاريخياً بكونه نبي من انبياء الله أُرسله إلى قوم سدوم، وكانوا يمارسون الفاحشة ..سدوم وعَمُورة حسب ما جاء في التوراة هي مجموعة من القرى التي خسفها الله بسبب ما كان يقترفه أهلها من مفاسد كما جاء في النصوص الدينية. القصة مذكورة بشكل مباشر في الديانات الإبراهيمية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية. وتاكد الباحثون وعلماء الدين أن هذه القرى كانت تقع في منطقة البحر الميت وغور الأردن الان. بحسب المصادر العبرية فإن هذه القرى هي: سدوم، عمورة، أدومه، صبييم. هي التي خسفها الله بأهلها حسبما جاء في النصوص الدينية، بسبب سوء اخلاقهم وإتيانهم الذكور من دون النساء.

يرى جميع علماء الشريعة الإسلامية أي نشاط جنسي من نفس الجنس على أنه جريمة تخضع للعقاب وينظر له على أنه خطيئة. على الرغم من عدم وجود عقوبة محددة جرى الاتفاق عليها، إلا أن ذلك، عادةً ما يتم تركه لتقدره السلطات المحلية حسب الشريعة الإسلامية. الان ظهر اسم جديد وهو[ المثلية] فما الفرق بين اللواط والمثلية..؟

الجواب:الفرق بين "المثلي" و"اللوطي" هو فرق في المعنى الاصطلاحي والديني؛ فـ "المثلي" مصطلح حديث يصف الانجذاب جنس معين لنفس الجنس مثله توجها جنسيا بينما "اللوطي" مصطلح له أصول دينية يرتبط بفعل ممارسة الجنس الشرجي بين الذكور، ويحمل دلالة سلبية تحريمية في العديد من الثقافات والأديان، ويصف الشخص الذي يمارس هذا الفعل بفعله، ويُعتبر في السياقات الدينية وصفًا للسلوك المحرم المرتبط بقوم لوط، وهو ما يختلف عن مفهوم "المثلي" كتوجه هوية بشكل عام.

اما عند العرب قبل وبعد نزول الرسالة على نبينا محمد{ص}اسمها في لغة العرب فاحشة[ والفاحشة تعني كل قَوْل أو فِعْل أو تصرُّف شنيعٌ وفَاقِدٌ للشرف والحيا كُلَّ حياء ] ورد في القران قوله تعالى:[ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة] تصف الآية من يقوم بنقل كلمة سوء او يتحدث بأعمال غير اخلاقية بما فيها الشتم او تشجيع من يتكلم عن اعراض الناس انه فحش . لذلك الاتصال الجنسي اصله عند العرب فحش..

لما توسعت القاعدة المنحرفة التي تمارس الفاحشة وشملت قرى سدوم وعموره ودومييم . مصيبة النبي لوط{ع} انه ارسل اليهم فسموهم قوم لوط كما يسمى النصارى امة عيسى[ع] واليهود امة موسى[ع] ونحن أمة محمد{ص}. ولكن تطورات الاحداث وسعة التعامل بالفاحشة بين اهل المدن المذكورة اكتسبت اهمية ذكرها القران الكريم. فسميت الفاحشة التي أحدثوها في قرية سدوم وعمورة ودوييم في بلاد الشام بـ"اللواط" نسبة إلى قومه الذين عاصروه وناصبوه العداء، لا نسبة لنفس النبي{ع} ولو كان كذلك لا سامح الله كيف ينزل الله عليه رسالة وهو منصب عظيم .واصطفاه الله ليهدي الناس للحق. ولمعرفة أصل النبيين إبراهيم ولوط (عليهما السلام) انهما يعودان إلى أرض العراق، وتحديداً من مدينة «أور» الكلدانية (تل المقير حالياً جنوبي العراق). ولد إبراهيم هناك وعاش مع والده وعشيرته، وكان لوط ابن أخ ابراهيم هاران قد آمن بدعوة إبراهيم ورافقه في هجرته من العراق إلى بلاد فهو ابن أخي إبراهيم {ع} ، خرج مع إبراهيم مهاجرا إلى بلاد الشام ثم إلى مصر ثم رجع معه إلى الشام واستقر في الأردن ثم أرسله الله سبحانه نبيا إلى أهل سدوم من أرض غور زغر وكان أهلها من أفجر الخلق وأسوئهم يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر ويأتون بالفاحشة التي لم يسبقهم إليها قوم. الحديث: ٧/ترتيب جواهر البحار: ٧٥٤٥..

في رواية رفع إلى عمر بن الخطاب أنّ عبداً قتل مولاه فأمر عمر بقتله، فدعاه عليّ (ع) فقال له: أ قتلت مولاك؟ قال: نعم، قال(ع): فلم قتلته؟ قال: غلبني على نفسي وأتاني في ذاتي، فقال (ع) لأولياء المقتول: أ دفنتم وليّكم؟ قالوا: نعم، قال(ع): ومتى دفنتموه؟ قالوا: الساعة، قال (ع) لعمر: احبس هذا الغلام، فلا تحدث فيه حدثاً حتّى تمرّ ثلاثة أيّام، ثمّ قل لأولياء المقتول: إذا مضت ثلاثة أيّام فاحضروا.لمّا مضت ثلاثة أيّام حضروا، فأخذ عليّ (ع) بيد عمر وخرجوا حتى وصلوا الى قبر الرجل المقتول، فقال لأوليائه: هذا قبر صاحبكم؟ قالوا: نعم، قال(ع): احفروا، فحفروا حتّى انتهوا إلى اللحد، فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه فأخبروا عليا{ع} بذلك، فقال عليّ (ع): الله أكبر، الله أكبر، والله، ما كذبت ولا كذبت، سمعت رسول الله (ص) يقول: من يعمل من أمّتي عمل قوم لوط ثمّ يموت على ذلك فهو مؤجّل إلى أن يوضع في لحده، فإذا وضع فيه لم يمكث أكثر من ثلاث حتّى تقذفه الأرض إلى جماعة قوم لوط المهلكين، فيحشر معهم. ...

 

