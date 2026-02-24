مجلس حسيني / محاربة الشرفاء من قبل الفاسدين

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

النفسُ تبكي على الدنيا وقد علمت *** أن السعادة فيها ترك ما فيها

لا دارٌ للمرءِ بعـد المـوت يسكُنهـا *** إلا التي كانَ قبل الموتِ بانيها

فـــإن بناهـا بخير طـاب مسكنُـه *** وإن بناهــا بشر خــاب بانيـــها

أموالنا لـذوي الميراث نجمعُها *** ودورنا لخــراب الدهــر نبنيـــها

أين الملوك التي كانت مسلطـنةً *** حتى سقاها بكأس الموت ساقيها

لا تركِنَنَّ إلى الدنيـا وما فيـهـا *** فالموت لا شـك يُفـنـيـنا ويُفنيــها

وإنــما المكــارم أخــــلاقٌ مطهـرةٌ *** الـدين أولها والعــقل ثـانـيـها

بسم الله الرحمن الرحيم

[وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يتَطَهَّرُونَ} سورة الأعراف آية:٨٢

توضيح عن ظروف الآية واسباب نزولها والغاية منها : نبي الله لوط (ع) اسم علم أعجمي، مثل أسماء إبراهيم وإسحاق وداود، لذلك هو غير مشتق من أفعال عربية قبيحة يطلقون عليها اسم لواط . يرتبط الاسم تاريخياً بكونه نبي من انبياء الله أُرسله إلى قوم سدوم، وكانوا يمارسون الفاحشة .سدوم وعَمُورة حسب ما جاء في التوراة هي مجموعة من القرى التي خسفها الله بسبب ما كان يقترفه أهلها من مفاسد كما جاء في النصوص الدينية. القصة مذكورة في الديانات الإبراهيمية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية. يقول الباحثون هذه القرى تقع في البحر الميت وغور الأردن الان. المصادر العبرية تقول هذه القرى هي: سدوم، عمورة، أدومه، صبييم:. التي خسفها الله بأهلها بسبب سوء اخلاقهم وإتيانهم الذكور من دون النساء.يرى علماء الإسلام أي نشاط جنسي من نفس الجنس أنه جريمة تخضع للعقاب وانها خطيئة. وعقوبته متروكه تقدره السلطات المحلية حسب الشريعة الإسلامية. الان ظهر اسم اخر جديد هذا العصر هو[ المثلية] فما الفرق بين اللواط والمثلية..؟

الجواب:الفرق بين "المثلية" و"اللوط" فرق في المعنى اللغوي فـ "المثلي" مصطلح حديث يعني انجذاب جنس معين الجنس مثله بينما "اللوطي" مصطلح يعني ممارسة الجنس الشرجي بين الذكور، ويحمل دلالة تحريمية في الثقافات والأديان، ويصف الشخص الذي يمارس هذا الفعل بفعله، وصفًا للسلوك المحرم المرتبط بقوم لوط، وهو ما يختلف عن مفهوم "المثلي" كتوجه هوية بشكل عام. اما عند العرب قبل وبعد نزول الرسالة اسمها في لغة العرب فاحشة[ والفاحشة تعني كل قَوْل أو فِعْل أو تصرُّف شنيعٌ وفَاقِدٌ للشرف والحيا كُلَّ حياء ] ورد في القران قوله تعالى: [ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة] تصف الآية من يقوم بلفظ كلمة سوء او يقوم بأعمال غير اخلاقية بما فيها الشتم وتشجيع من يتكلم عن اعراض الناس يسمى فحش . لذلك الاتصال الجنسي اصله عند العرب فحش..

توسعت قاعدة الانحراف شملت [قرى سدوم وعموره ودومييم ] هنا النبي لوط{ع} ارسل اليهم فسموهم قوم لوط كما يسمى النصارى امة عيسى[ع] واليهود امة موسى[ع] والمسلمون أمة محمد{ص}. ولكن سعة التعامل بالفاحشة بين هذه المدن اكتسبت اهمية. فسميت الفاحشة قرية سدوم ـ"اللواط" نسبة إلى قومه الذين عاصروه لا نسبة لنفس النبي{ع} ولو كان كذلك لا سامح الله كيف ينزل الله عليه رسالة وهو منصب عظيم .اصطفاه الله ليهدي الناس .اما اصل النبيين إبراهيم ولوط (عليهما السلام) يعودان إلى أرض العراق، في مدينة «أور» الكلدانية جنوبي العراق. ولد إبراهيم هناك كان لوط ابن أخ ابراهيم قد آمن بدعوة إبراهيم ورافقه في هجرته من العراق إلى بلاد الشام ثم إلى مصر ثم رجع معه إلى الشام واستقر في الأردن فأرسله الله سبحانه نبيا إلى أهل سدوم كان أهلها من أفجر الخلق وأسوأهم يقطعون السبيل ويأتون المنكر ويأتون بالفاحشة التي لم يسبقهم إليها قوم. {ترتيب جواهر البحار: ٧٥٤٥}

*** سبب عداوة الذين يتطهرون من الفاسدين: ورد في سورتين في القران الأعراف والنمل (وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} ...هل الاية تحدثت عن الفاسدين في زمن لوط فقط ..والفاسدون يمارسون نفس الاسلوب يقولون اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون.!! أساليب الفاشلين في محاربة الأكفاء المخلصين في أي موقع في الحياة الخاصة والعامة. تجد في أي مكان فيه شخصيات ناجحة مخلصة يقف امامهم منحرفون يتجهون للحرب والاقصاء بدون تنظيم. ولسان حالهم يقول:{اخرجوهم من قريتكم انه اناس يتطهرون}.الآية تسري الى يومنا هذا, لذلك تجد معاناة المبدعين المخلصين والأكفاء يواجهون التحديات والضغط وصعوبة العمل مع الخط المنحرف ،ما السبب في تلك الحرب للمخلصين ..؟

الجواب اولا:كل منحرف فاشل له مصالح يرى{ في نجاحهم خطرًا على نفوذهم}. لذلك يستخدمون أساليب متنوعة كذب وتلفيق وفتنة ونقل اخبار كاذبة وكتابة تقارير للإيقاع بهم ،ظاهرا وباطنا لمحاربة من يهدد مكانتهم وللتغطية على فشلهم . ثم تبدأ مرحلة الاجهاز عليهم.

الثانية: تشويه سمعة .يقومون بنشر إشاعات سلبية ضد كل فرد ناجح سواء أمام الإدارة أو بين الزملاء، بهدف زرع الشك في نزاهته وكفاءته. وحين يتم لهم الامر ويصبح المخلص في دائرة الشك . والانتهازي الفاشل. يقول الامام علي{ع} اخسر الناس من خسر اصحابه’ والاخسر منه من خسر من جربه منهم..... الثالثة: هي عرقلة الإنجاز: الفاشلون دائما لا تهمهم مصلحة الاسلام ولا مصلحة الوطن والمجتمع لذا تجدهم يتعمدون تعطيل المشاريع وحجب الموارد أو المعلومات الضرورية، ليظهر المخلص كأنه فشل في أداء عمله. فتجد المخلص ينسحب من مسؤوليته ويترك الامر للفاشلين لأنه لا يمكنه ان يقف امام تيار الفساد سواء الفساد الوظيفي او الاخلاقي . لان الاخلاق اذا انتهت ينتهي ما بعدها ...

ثم تأتي مرحلة قتل همة كل غيور على دينه ووطنه فيتم استبعاد المخلصين من القرارات المهمة . فيستبعد كل مخلص وصاحب كرامة ويتمثل الحق والعدل امام عينيه .ويأتون بمن يخدمهم ويخدم مصالحهم دون المصالح العامة ,مثلا يبعد الموظف الكفء الحريص على مصالح الناس عن أي مسؤولية {لا يدعى لاجتماع كما يبعد عن أي لجنة مؤثرة في العمل ومصلحة الناس} ثم يحملون اخطاءهم على أي شخص يرمون تبعات اخطاءهم فتكون الاخطاء مقرونة غالبا في المخلصين . وعندنا في التاريخ الشيعي ان تأسيس الشيعة مر بحوادث كبيرة منذ زمن الرسول {ص}الى شهادة الحسين{ع} فمن اعاد تاسيس التشيع ومن بدأ في اصلاح المجتمع الذين قتلوا طموحهم..!!

الجواب عند الامام زين العابدين{ع} لما ورث مجتمعا فاسدا سكت ذلك المجتمع حين تم ابعاد ال محمد{ص}عن مناصبهم التي رتبهم الله فيها . والاكثر ان المجتمع الاسلامي رضي بخلافة الثلاثة الاوائل ثم اصبحت المسالة عادية فرضي المجتمع بمعاوية ويزيد وبنو امية, وبنو العباس والعثمانيون.. الخ.. وحين يصل المنحرف الى السلطة اقرأ على الامة سورة الفاتحة. وأمّا ما يثار ضد الشيعة بأنّهم يقولون بارتداد كلّ الصحابة, فهذا كذب وبهتان عظيم, كيف وهم يلتزمون بالولاء لأفضل الصحابة، وهو :عليّ(ع) وأهل بيته, وأيضاً يعظّمون ويبجّلون بعضهم، أمثال سلمان وأبي ذر وعمّار والمقداد، وغيرهم .نعم, الشيعة يعتقدون - وفقاً للأدلّة العقلية والنقلية - بعدول بعض منهم عن خطّ الرسالة بعد وفاة النبيّ(ص)؛ فإن ورد لفظ ردّة ارتداد لبعض الصحابة في مصادر الشيعة, فإنّما هو ارتداد عن الولاية والإمامة لأمير المؤمنين(ع)، لا ارتداد عن الإسلام.

المصيبة الكبرى عندما يكون المجتمع داعماً للفاسدين ومشجعاً لهم واعتبارهم رموز دينية ووطنية يمثلون الدين والمذهب. وهو يعلم جيدا انهم فاسدون ولصوص جمعوا ثروتهم من مال سرقة المجتمع كيف يحدث ذلك انك تعرف شخصا فاسدا وحين يحضر تسعى لاستقباله والهتاف له.؟ نافلة القول: الجاهل يمكن أن تعلِّمه، والحاقد يمكن أن تهذِّبه وتهديه، ولكن الذليل الذي نشأ على الذل، يتعذَّر أن تغرس في نفسه عزة وإباء وشهامة تُلحقه بالرجال. لأنه تطبع على الذل واصبح الذل حالة طبيعية فيه .يقول الامام علي{ع} " لا تطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت.فان الخير فيها شح..يفكر في باطنه بالخوف من الفقر والعوز. فتجد اغلب الناس اذلاء لهذا السبب. القران بين في عدة ايات ان الرزق مقترن بالله. قال تعالى {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} المعصومون من أهل البيت(ع) كانوا الموقف من الله ورسوله يتجلى موقفهم في طاعة الله، والجهاد في سبيل الله، والتمسك بولاية امير المؤمنين{ع}هو خط لا يذل فيه المؤمن نفسه .

ـــ في التاريخ الاسلامي تكررت حادثة اخرجوهم من قريتكم في زمن الخليفة الثالث .حيث ابعد ابو ذر الغفاري من مدينة رسول الله{ص} ومات غريبا في صحراء الربذة.

جاء في تفسير الصافي تفسير قوله تعالى:(وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وانتم تشهدون )، قال أنها نزلت في أبي ذر (ره) فيما فعل به عثمان بن عفان وكان سبب ذلك أنه لما امر عثمان بنفي أبي ذر إلى الربذة دخل عليه أبو ذر وكان عليلا وهو متكئ على عصاه وبين يدي عثمان ماءة ألف درهم اتته من بعض النواحي وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم فقال أبو ذر لعثمان: ما هذا المال؟ فقال: حمل إلينا من بعض الأعمال ماءة ألف درهم أريد أن أضم إليها مثلها ثم أرى فيها رأيي.

قال أبو ذر: يا عثمان أيما أكثر ماءة ألف درهم أم أربعة دنانير؟ قال عثمان: بل ماءة ألف درهم فقال: اما تذكر إذ أنا وأنت دخلنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عشاء فوجدناه كئيبا حزينا فسلمنا عليه ولم يرد (علينا السلام) فلما أصبحنا اتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشرا فقلت له بأبي أنت وأمي دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبا حزينا وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشرا فقال: نعم كان قد بقي عندي من في ء المسلمين أربعة دنانير لم أكن قسمتها وخفت ان يدركني الموت وهي عندي وقد قسمتها اليوم فاسترحت. هنا كانت غاية في نفس عثمان ان يحصل على فتوى حتى تعارضت مع راي رسول الله{ص} فنظر عثمان إلى كعب الأحبار قال له: يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدى زكاة ماله المفروضة هل يجب عليه فيما بعد ذلك فقال: لا ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شئ فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعب وقال: يا بن اليهودية ما أنت واحكام المسلمين قول الله عز وجل أصدق من قولك حيث قال: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى قوله فذوقوا ما كنتم تكنزون قال عثمان: يا أبا ذر إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك ولولا صحبتك لرسول الله لقتلتك. فقال: كذبت يا عثمان اخبرني حبيبي رسول الله(ص) فقال: لا يفتنونك يا أبا ذر ولا يقتلونك اما عقلي فقد بقي منه ما اذكرني حديثا سمعته من رسول الله (ص) قاله فيك وفي قومك فقال: وما سمعت من رسول الله في وفي قومي قال سمعته يقول:[إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثين رجلا صيروا مال الله دولا وكتاب الله دغلا وعباد الله خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا]

قال عثمان: يا معشر أصحاب محمد هل سمع أحد منكم هذا الحديث من رسول الله؟ قالوا: لا ما سمعنا هذا من رسول الله فقال عثمان ادعوا عليا (ع) فجاءه أمير المؤمنين فقال له عثمان: يا أبا الحسن اسمع ما يقول هذا الشيخ الكذاب فقال أمير المؤمنين: مه يا عثمان لا تقل كذاب فإني سمعت رسول الله (ص) يقول:" ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر" قال أصحاب رسول الله: صدق علي سمعنا هذا القول من رسول الله (ص) فعند ذلك بكى أبو ذر وقال ويلكم كلكم قد مد عنقه إلى هذا المال ظننتم إني أكذب على رسول الله.

ثم نظر إليهم فقال من خيركم فقالوا: أنت تقول إنك خيرنا قال: نعم خلفت حبيبي رسول الله (ص) في هذه الجبة وهي علي بعد وأنتم قد أحدثتم احداثا كثيرة والله سائلكم عن ذلك ولا يسألني فقال عثمان: يا أبا ذر أسألك بحق رسول الله إلا ما أخبرتني عما أنا سائلك عنه فقال أبو ذر: والله لو لم تسألني بحق رسول الله أيضا لأخبرتك فقال: أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فقال مكة حرم الله وحرم رسوله أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت فقال لا ولا كرامة فقال عثمان أي البلاد أبغض إليك أن تكون بها قال الربذة التي كنت بها على غير دين الإسلام. فقال عثمان سر إليها فقال أبو ذر: قد سألتني فصدقتك وأنا أسألك فأصدقني قال نعم قال أخبرني لو أنك بعثتني فيمن بعثت من أصحابك إلى المشركين فأسروني وقالوا لا نفديه إلا بثلث ما تملك قال: كنت أفديك قال فان قالوا لا نفديه إلا بنصف ما تملك قال: كنت أفديك قال: فان قالوا لا نفديه إلا بكل ما تملك قال: كنت أفديك فقال أبو ذر: الله أكبر قال لي حبيبي رسول الله يوما: يا أبا ذر كيف أنت إذا قيل لك أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها فتقول مكة حرم الله وحرم رسوله أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت فيقال لا ولا كرامة لك فتقول فالمدينة حرم رسول الله فيقال: لا ولا كرامة لك ثم يقال لك فأي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها فتقول الربذة التي كنت فيها على غير دين الإسلام فيقال لك سر إليها فقلت: وإن هذا لكائن يا رسول الله (ص) فقال: إي والذي نفسي بيده انه لكائن فقلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي فأضرب به قدما قدما، قال: لا اسمع واسكت ولو لعبد حبشي وقد أنزل الله تعالى فيك وفي عثمان خصمك آية فقلت: وما هي يا رسول الله فقال قول الله تعالى: وتلا هذه الآية:{ وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وانتم تشهدون} وهناك ابعاد سبق ابعاد الربذة هو الشام عن أبي جهضم، عن أبيه قال: لما أخرج عثمان أبا ذر الغفاري رحمه الله من المدينة إلى الشام كان يقوم في كل يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسك بطاعة الله، ويحذرهم من ارتكاب معاصيه، ويروي عن رسول الله (ص) ما سمعه منه في فضائل أهل بيته[ع] ويحضهم على التمسك بعترته، فكتب معاوية إلى عثمان: أما بعد فإن أبا ذر يصبح ويمسي وجماعة من الناس عنده، فيقول: كيت وكيت، فإن كان لك حاجة في الناس فأقدم أبا ذر إليك، فإني أخاف أن يفسد الناس عليك.. فكتب إليه عثمان: أما بعد فاشخص إلي أبا ذر حين تنظر في كتابي هذا. والسلام. فبعث معاوية إلى أبي ذر فدعاه وأقرأه كتاب عثمان، وقال له: النجا الساعة فخرج أبو ذر إلى راحلته فشدها ، فاجتمع إليه الناس فقالوا له: يا با ذر رحمك الله أين تريد؟ قال: أخرجوني إليكم غضبا علي، وأخرجوني منكم إليهم الآن منكم خوفا مني ، ولا يزال هذا الامر فيما أرى شان بيني وبينهم حتى استريح من فاجر ومضى وسمع الناس بمخرجه فاتبعوه حتى خرج من دمشق، فساروا معه حتى انتهى إلى دير المران فنزل ونزل معه الناس فاستقدم فصلى بهم، ثم قال: أيها الناس إني موصيكم بما ينفعكم، احمدوا الله عز وجل، قالوا: الحمد لله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فأجابوه بمثل ما قال، فقال: أشهد أن البعث حق، و وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأقر بما جاء من عند الله، واشهدوا علي بذلك، قالوا: نحن على ذلك من الشاهدين، ثم اوصاهم بالدعاء له .غفر الله لي ولكم، أستودعكم الله، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله، فناداه الناس أن: سلم الله عليك ورحمك يا با ذر يا صاحب رسول الله، ألا نردك إن كان هؤلاء القوم أخرجوك، ألا نمنعك ؟ فقال لهم: ارجعوا رحمكم الله، فإني أصبر منكم على البلوى، وإياكم والفرقة والاختلاف، فمضى حتى قدم عثمان، فلما دخل عليه قال له: لا قرب الله بعمرو عينا، فقال أبو ذر: والله ما سماني أبواي عمروا، ولكن لا قرب الله من عصاه، وخالف أمره، وارتكب هواه، فقام إليه كعب الأحبار فقال له: ألا تتقي الله يا شيخ تجبه أمير المؤمنين بهذا الكلام؟ فرفع أبو ذر عصا كانت في يده فضرب بها رأس كعب، ثم قال له: يا ابن اليهوديين، ما كلامكم مع المسلمين؟ فوالله ما خرجت اليهودية من قلبك بعد، فقال عثمان: والله لا جمعتني وإياك دار، قد خرفت وذهب عقلك، أخرجوه من بين يدي حتى تركبوه ناقته بغير وطاء، هكذا اخرجوا صاحب رسول الله{ص} لموقفه على الحق. وكان اخر مودع له الامام علي{ع}وقال له: "يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ غَضِبْتَ لِلَّهِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ. إِنَّ الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُنْيَاهُمْ، وَخِفْتَهُمْ عَلَى دِينِكَ، فَاتْرُكْ فِي أَيْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ، وَاهْرُبْ مِنْهُمْ بِمَا خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ. فَمَا أَحْوَجَهُمْ إِلَى مَا مَنَعْتَهُمْ، وَمَا أَغْنَاكَ عَمَّا مَنَعُوكَ. وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرَّابِحُ غَداً، يا ابا ذر، لا يُونِسَنَّكَ إِلا الْحَقُّ، وَلا يُوحِشَنَّكَ إِلا الْبَاطِلُ". سلطة الخليفة عثمان خافت من صراحة أبي ذر على مصالحها على(دنياهم)، بينما خاف أبو ذر على عقيدته (ودينه) من الانحراف.هكذا هاجر المصلحون ابراهيم وموسى وذا النون والنبي محمد{ص} وغيره.كذلك الحسين بن علي{ع}. في مثل هذه الأيّام وبالتحديد يوم (28) رجب سنة(60هـ)، خرج ركبُ الإمام الحسين(ع) من المدينة المنوَّرة إلى مكّة المكرّمة ،معه نفرٌ من أهل بيته وأصحابه، وبرفقته نساؤه وأبناؤه وأخته زينب الكبرى(ع)،وهو يتلو هذه الآية (فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).ثم زار الإمام الحسين(ع) -قبل خروجه من المدينة المنوّرة- قبر جدِّه رسول الله(ص) ثم قبر امه واخيه الحسن عليهم السلام .. فوقع على قبر جده يبكي وهو يقول:

ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح/علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح/فعسى طود الأسى يندك بين الدكـتين//جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب/ وأشاب الهم رأسي قبل اُبـان المـشيب//فعلا من داخـل القـبر بكاء ونحـيـب/ونداء بافتجاع يا حبيــبي ياحــسيـن//أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء/إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء//لكن الماضي قليل في الـذي قد أقبل/فاتخذ درعين من صــبر وحسـم سـابغين//ستذوق الموت ظلماً ظـامياً في كربـلا /وستـبقى في ثراها عافـراً منجـدلا//وكأني بلـئيم الأصل شمـراً قد علا//صدرك الطاهر

تمدد على كبر الزجية ويسجب العبرة // وناده في امان الله يزهره أودعچ يمه و ابگلبي جرح مفتوح// تجيني لو تعوفيني و أنه مذبوح//و أنشدچ هم تشوفيني جسد مطروح//...