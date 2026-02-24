دستور الاسلام ـ فقرة الاسرة

الدستور هو مجموعة قوانين توضع لغرض الحفاظ على المجتمع وتجنيبه الجريمة والحرام ، ومن بين اهم فقرة بالدستور الاسلامي هي الاسرة ، الاسرة بكل افرادها الطفل البنت الزوج الزوجة ، حتى لا يتعرض المجتمع الى شريعة ابستين .

دستور الاسلام شرعه الله عز وجل من خلال القران الكريم والسنة النبوية ، اما الدستور الوضعي ( علماني) يتم تشريعه من مجموعة اشخاص تتلاعب بهم النزوات والمصالح والرشاوى .

اذكر هذه القصة الحقيقية عن دستور الغرب ، التقيت صديقي الهارب من الغرب بعدما كان يمني نفسه بالعيش الزهيد في امريكا ، وسالته لم عدت ؟ قال صادف ان اخطا ابني فوبخته ومنعته من ان يتصرف هكذا ، وقد علمت الشرطة بذلك فقاموا باخذ ابني مني ، جن جنوني ولم يهدأ لي بال فبحثت عنه ودفعت رشاوى وتوسطت عند من اعرفهم وبعد شهرين علمت بمكانه فتمكنت من ارجاعه وعدت الى وطني لاحافظ على عائلتي ، وصديق اخر اخذت منه عائلته وعاد لوحده .

قانون اخر يتحدث عنه منظّر العلمانية في فرنسا جان جاك روسو ، الذي انجبت له عشيقته تيريزا خمسة اطفال كلهم اودعهم الملاجئ دون ان يعرف جنسيتهم او يضع علامة عليهم .

قانون اخر وانا اشاهد برنامج من احدى القنوات المحلية الامريكية مع بنت حامل يسالها المذيع عن حملها فتقول لقد طردوني اهلي بعد ان اصبح عمري (18) سنة وطلبوا مني العمل ولم اجد مكان انام فيه سوى هذا الملجأ المختلط ، فسالها من هو والد طفلك قالت لا اعلم .

وفي فرنسا في احدى احصاءاتهم للولادات قبل عشرين سنة ذكروا قرابة 48% ولادات ليست شرعية ، اضافة الى ذلك عصابات خطف الاطفال والبنات القاصرات التي تتحدث عنها صحفهم ، هذه القوانين والعصابات سمحت لابستين ان يبني امبراطوريته القذرة .

الموساد الصهيوني يعتمد في عمله على المال والنساء وكم من عميلة باعت جسدها لشحصيات سياسية مسؤولة من اجل الايقاع بهم ، وكم من حقير بحفنة دولارات باع شرفه ووطنه .

اعود للاسلام الذي يحافظ على الاسرة ويؤكد عليها ، ففي القران الكريم ، الكثير من الايات الخاصة بالاحكام تفسرها السنة وتبين تفاصيلها مثلا الصلاة ، السنة حددت الكيفية ، وهكذا بقية الاحكام ، الا الاسرة يعني العلاقات الجنسية، الاسرة ، الحجاب، والارث فقد وردت بالقران بالتفاصيل ، وحذر القران من الزنا لما يترتب عليه من اثار سلبية تؤثر على التماسك المجتمعي ، فالقران حدد من يحل له الزواج ومن يوجب عليها الحجاب وماهي علاقة افراد الاسرة جميعا بعضهم مع البعض .

بل مسالة النسب والعشيرة التي تعتبر من الاهمية بمكان اذا ما ذكر شخص ما فهنالك من يعلم بنسبه وعائلته وكل ما يخص عشيرته ، نعم هنالك بعض العادات غير السليمة التي تؤثر على علاقة المجتمع بسبب العصبية او لو فرضنا جدلا هنالك شخص سيء في عائلة ما فان النظرة تكون للعائلة فيها خدش .

الان اعود الى المقارنة بين القانون الوضعي والدستور الاسلامي فها هي النتائج او احد الترسبات التي ظهرت نتيجة فساد تشريعات الاسرة في الغرب ، وهنا لا بد لنا من الاشارة هنالك عوائل في الغرب مسيحية او يهودية قمة في الالتزام والمحافظة على افراد اسرهم ويرفضون القوانين العلمانية جملة وتفصيلا .

بالعموم نتيجة للانفلات الجنسي ولان الاسلام يحذر بشدة من العلاقات الجنسية المشبوهة وما يؤدي لها وذلك لان نتيجتها ولادة انسان بلا نسب وعائلة وعلاقات اسرية وهنا يصبح هذا الانسان شرير في المجتمع ، وبعضهم يتم تشكيل وحدات اجرامية تمارس القتل ( بلاكووتر انموذجا ) وبعد عشر سنوات مثلا يمنحون مكافاة وهوية ويتعاملون معهم كانهم اسياد المجتمع .

نعم ما خفي كان اعظم في الغرب وما تتناقله وسائل الاعلام اليوم سيصبح غدا حكايات وان كانت الدوافع سياسية بحتة لغايات صهيونية سيئة من اجل اشعال حرب ، والسؤال لماذا وافق ترامب على عرض الوثائق بالرغم ما فيها من فضائح تخصه ؟ اعتقد لكي يفوت على الكيان الصهيوني التلويح بورقة ابستين من اجل الاملاءات ، وكذلك تفكير ترامب المتكبر الذي يعتقد بانه لا احد يحاسبه ، ويبقى السؤال الا يوجد غير هذه الفضيحة ؟

واخيرا لا تصدقوا كل ما يعرض من افلام فان هذه الموجة ستؤدي الى اكاذيب عن شخصيات لا علاقة لها بالفضيحة لان الذكاء الاصطناعي سيكون حاضرا في هذه القذارة .