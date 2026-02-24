الصفحة الإسلامية

استهداف الاسلام... شهر رمضان انموذجا


 

استهداف الاسلام بشتى الوسائل وبمختلف الاتجاهات وهذا لا يخفى على عاقل بل حتى على غبي ، والاستهداف يتم بتسقيط التراث الاسلامي ، سواء بالطائفية ، او تحريف التاريخ ، تسليط افكار وايديولوجيات تافهة تحت عنوان علمانية ، تنوير ، تجديد ، الحاد ،وبعد ان فشلت هذه الافكار فانها تفكر بالجديد ، ولا تبقي أي شعيرة اسلامية عبادية او استحبابية تجمع شمل المسلمين الا وحشرت انفها النتن فيها .

شهر رمضان المبارك شهر يحمل ثقافة الاسلام من حيث العبادة والصحة والاخلاق والعلم والعلاقات الاجتماعية ،بل فيه روحانية من الله عجيبة خاصة بهذا الشهر المبارك ، وهذا الشهر يتطلب اعمال يقوم بها كل مسلم بنفسه ، ولان الجميع يقومون بنفس العمل فهذا يعني الوحدة بعينها والارتباط بالله عز وجل سنة وشيعة ، فكيف السبيل لاستهداف شهر رمضان المبارك ، لا تغرنكم التصريحات النفاقية التي تصدر عن هذا الرئيس او ذاك السيناتور من تاريخه قبيح فالقبيح لابد له من وجه حسن لتمريره .ولا ننكر هنالك شخصيات علمية ومثقفة تنظر الى شهر رمضان نظرة احترام وتقدير

شهر رمضان يتوقف على رؤية الهلال ، وهذه الرؤية جعلوها تحت سطوة حكام عملاء غايتهم تشتيت المسلمين ، ودائما نرى التوهم لدى السعودية في رؤية الهلال وكم من مرة دفع ملكهم دية الافطار المتعمد عن الشعب الحجازي الى فقراء افريقيا عندما جعلهم يفطرون لشوال وتبين عدم ثبوت رؤية الهلال ، وهكذا مع كل شهر يبدا التضارب بالرؤية ، والامر ذاته في موسم الحج.

فالتلاعب بالرؤية لا يقوم به ترامب او بوش او تشرشل بل حاكم عربي عميل .

اتذكر بالنسبة لهلال شوال سنة 1973 كان البعثية يراقبون مشايخ الشيعة في الروضة الكاظمية وقد التبس علينا ثبوت الرؤيا فارسلني ابي وكنت صبيا الى الشيخ فاضل اللنكراني رحمه الله في غرفته الاولى على يمين من يدخل من باب المراد وسالته هل ثبت عيد فاشار بيده الى الناس ، فعدت الى ابي وقلت له يقول عيد وبقي القلق عند ابي المهم سافر في ذلك اليوم ليتجنب الذنب وبعد الاستفسار تبين انه ليس عيد فعاتب ابي الشيخ لماذا قال لي عيد فقال له الشيخ لم اقل له عيد ابدا ولكن اشرت له بان يرى الناس لان الامن كانوا على باب غرفتي وبين الفينة والاخرى يرسلون لي من يسالني عن العيد . هذا الارهاب ضد رمضان

الاعلام يلعب دوره في بث برامج مسلسلات لست انا من اكتشفها بل الراي العام الاسلامي المعتدل هو انتبه لها ورفضها رفضا شديدا من خلال مسلسلات اما طائفية او تحريف للتاريخ او خلاعية وبتعمد . او اجراء مسابقات سخيفة باسئلة متقنة الاختيار لتشويه الحقيقة وترسيخ المزيف مثلا اتذكر متسابق سوداني وصل الى مرحلة متقدمة ساله مقدم المسابقة ( من ولد في الكعبة ؟ حكيم بن حزام ، علي بن ابي طالب ، عثمان بن عفان ، سعد بن ابي وقاص ) فاجاب انه الامام علي عليه السلام ، فاكد له المقدم ان يتاكد قبل ان يخسر الجائزة فقال اخسر الجائزة وانا متاكد ان سيدنا علي هو من ولد في الكعبة ، وبالفعل خسر الجائزة لان الجواب الصحيح حسب راي معد البرنامج هو حكيم بن حازم .

على مستوى الرياضة تذكرون عندما استهدفوا اللاعبين المسلمين في فرنسا او بريطانيا ـ محمد صلاح ، السنغالي ساديو ماني ـ بعدم الصوم باعتبار ان الصيام يؤثر على مهارتهم ولياقتهم البدنية ، بينما واقعا الصيام يجعل اللاعب بمنتهى القوة او على اقل تقدير لماذا لا تكون المباراة بعد الافطار .

اتذكر ايام الطاغية في العسكرية كان ضابط الاستخبارات نقيب خلف يقوم بتجميع الجنود وبحجة التهنئة بالعيد يوزع الجكليت وعلى كل جندي ياكل الجكليتة امامه في اليوم الذي يعلوننه عيد ، وانا ومن مثلي نلوك الجكليتة ونضعها تحت لساننا وبعد ان (يولي ) نقذفها من فمنا بشكل خفي .

في هذه المناسبة اوجه ترحمي الى العقيد يوسف نجل الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله كان يمنحني مامورية يوم الثامن والعشرين من رمضان ويقول لي حتى تكون يوم الشك في بيتك .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استهداف الاسلام... شهر رمضان انموذجا
مجلس حسيني / محاربة الشرفاء من قبل الفاسدين
مفهوم اسم ومعنى لوط
دستور الاسلام ـ فقرة الاسرة
الشيخ جلال الدين الصغير : شهر رمضان بين فسحة الأمل وضيق المهلة… كيف يكون الاستثمار الأمثل؟
الشيخ جلال الدين الصغير : شهر رمضان فرصة للعودة الى الله تعالى.. لماذا لا يخرج الجميع منه بنفس النتيجة؟
الشيخ جلال الدين الصغير : من أنبأ الرسول الكريم ص بهذا؟ ( مغرب الشمس ) ح٤
الشيخ جلال الدين الصغير : من أنبأ الرسول الكريم صلوات الله عليه وآله بهذا؟
الشيخ جلال الدين الصغير : حينما يدعوكم الله الى ضيافته حذاري ان تخرجوا منها وانتم جياع وعطاشى وعراة، إذ لا يأبى الكرامة إلّا …
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مخاطر الغيبة الجماعية في وسائل التواصل الاجتماعي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك