ثقافة من القران الكريم / 12 آيات حرمة التطبيع

🖋️🖋️ محمد شرف الدين ||

- قال تعالى

" بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً () الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً " النساء / 138-139.

حيث اتفق المفسرون على ان قوله تعالى " الذين يتخذون الكافرين أولياء ...." هو بيان وتعريف ل"المنافقين" التي وردت في الآية الأولى ، ولكي نصل الى النتيجة المرجوة منها ، لابد لنا الخوض في عدة أبحاث :

أ‌- المراد من " أولياء "

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو وقوع شي‏ء وراء شي‏ء مع رابطة بينهما.

و الوراء أعمّ من القدّام و الخلف. كما أنّ الشيئين أعمّ من أن يكونا مختلفين وجودا أو بلحاظ المحلّ و الاعتبار. و الرابطة أيضا أعمّ من أن تكون حسنة أو سيّئة.

و أمّا مفاهيم القرب و الحبّ و النصر و المتابعة: فمن آثار الأصل باختلاف الموارد.

فمن مصاديقه: الْوَلَايَةُ بمعنى تدبير امور الغير و القيام بكفاية جريان حياته و معاشه، فانّ الولىّ و المتولّى واقع وراء المتولّى عليه، و الرابطة بينهما تدبير الأمور و القيام به:

. إِنَ‏ وَلِيِّيَ‏ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى‏ الصَّالِحِينَ‏- 7/ 196.

لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‏ أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ‏ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ‏ يَتَوَلَّهُمْ‏ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ‏- 5/ 51.

اللَّهُ‏ وَلِيُ‏ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ‏ الطَّاغُوتُ‏- 2/ 257.

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ‏ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُ‏ وَ هُوَ يُحْيِ الْمَوْتى‏- 42/ 9

فالولىّ هو المتّصف بالولاية و التدبير. و الْمُتَوَلِّي‏ هو الّذى يختار وليّا، كما في الآية الثانية. أو الّذى يختار التَّوْلِيَةَ و الوِلَايَةَ على الغير، كما في الآية الاولى..

وذهب الطبري في تفسيره الى ان المراد هو

" أنصار و أخلاء من دون المؤمنين، يعني: من غير المؤمنين."

وكذلك الطبراني في تفسيره ، بقوله " أي هم الذين يتّخذون اليهود أحبّاء في العون و النّصرة من دون المؤمنين المخلصين الموحّدين."

وقال الشيخ الطوسي في تبيانه " اولياء يعني أنصارا و أحلافا من دون المؤمنين يعني من غيرهم."

ب‌- دلالة الآية

قال الجصاص في احكام القران

" هذا يدل على أنه غير جائز للمؤمنين الاستنصار بالكفار على غيرهم من الكفار إذ كانوا متى غلبوا كان حكم الكفر هو الغالب و بذلك قال أصحابنا"

ثم ان السيد السبزواري رحمه الله في مواهبه استفاد قاعدة: «عدم جواز اتّخاذ المؤمنين الكافرين أولياء»، و المراد منها عدم متابعة المؤمنين الكافرين و نصرتهم في عقائدهم أو في أعمالهم، الّتي تستلزم ترويج عقائدهم الفاسدة، من بثّها في المجتمع أو تقويتها أو الدفاع عنها. و أمّا الميل القلبي الى أعمالهم أو تعلّم كمالاتهم الدنيويّة دون عقائدهم إن لم تترتّب عليه مفسدة، فلا محذور فيه.

وتنذر الآية المباركة المنافقين الذين يتّخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين‏ بأن لهم عذابا أليما من النار، و توبّخهم بما يبتغون من أوليائهم من: ثروة و شهرة و سلطة و عزّة، من ان العزّة للّه و لرسوله و للمؤمنين، و أنّ بيد اللّه تعالى كل ذلك، فانه مالك الملك، يعطي الملك من يشاء و ينزع الملك ممّن يشاء، و يعزّ من يشاء، و يذلّ من يشاء بيده الخير و هو على كل شي‏ء قدير.

إنّ هذه الآية- في الحقيقة- تحذير للمسلمين بأن لا يلتمسوا الفخر و العزّة في شؤونهم الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية عن طريق إنشاء علاقات الود و الصداقة مع أعداء الإسلام‏

ج- بيان الدلالة

عمدة الاستدلال بهذه الاية على النتائج المذكورة هو القاعدة الاصولية التي تنص على ان صيغة النهي تدل على الحرمة ، وهذا ما يدفعنا بالبحث بين علماء الاصول لاثبات هذه القاعدة.

و المقرّر بين الاصوليّين هو القول بأنّ صيغة النهي تدلّ على الحرمة، و يجب أن‏ نفهم هذا القول بصورةٍ مماثلةٍ لفهمنا القول بأنّ صيغة الأمر تدلّ على الوجوب، فإنّ النهي يشكِّل جملةً مفيدةً و يشتمل لأجل ذلك على نسبةٍ تامة، و تعتبر الجملة التي يشكِّلها جملةً إنشائيةً لا إخبارية، فأنت حين تقول: «لا تذهب» لا تريد أن تخبر عن عدم الذهاب، و إنّما تريد أن تمنع المخاطب عن الذهاب و تمسكه عن ذلك، فصيغة الأمر و النهي متّفقتان في كلّ هذا، و لكنّهما تختلفان في الإرسال و الإمساك؛ لأنّ صيغة الأمر تدلّ على نسبةٍ إرساليةٍ كما سبق، و أمّا صيغة النهي فتدلّ على نسبةٍ إمساكية، أي أنّا حين نسمع جملة «اذهب» نتصور نسبةً بين الذهاب و المخاطب، و نتصور أنّ المتكلِّم يرسل المخاطب نحوها و يبعثه الى تحقيقها كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة، و أمّا حين نسمع جملة «لا تذهب» فنتصور نسبةً بين الذهاب و المخاطب، و نتصور أنّ المتكلِّم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة و يزجره عنها، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، و لهذا نطلق عليها اسم «النسبة الإمساكية».

و تدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب الى مدلول الأمر، و لنرجع بهذا الصدد الى مثال الصياد، فإنّا نجد أنّ الصياد حين يمسك كلبه عن تتبّع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجاً عن كراهة تتبّع الكلب للفريسة بدرجةٍ شديدة، و قد ينتج عن كراهة ذلك بدرجةٍ ضعيفة. و نظير هذا تماماً نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدّث عنها، فإنّا قد نتصورها ناتجةً عن كراهةٍ شديدةٍ للمنهيِّ عنه، و قد نتصورها ناتجةً عن كراهةٍ ضعيفة.

و معنى القول بأنّ صيغة النهي تدلّ على الحرمة في هذا الضوء: أنّ الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجةً عن كراهةٍ شديدةٍ و هي الحرمة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها.