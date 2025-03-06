مجلس حسيني ـــ النفاق ونتائجه واحكامه في منظور القران

ظهرت لواعجه نفاقا أحمقا //////// اعجازه أن تشتهيه لينفُقا

لكنّ شكلا في النذالة لم تلد /////////أمٌ بسحنته الكريهة مطلقا

هو مضغةٌ دونيةٌ من حنظلٍ /////نفخت بها جان الخلاء لتُطلقا

جوعان لا تدري بأي زبالة///////// قد كان إثما فاحشا متزندقا

غثيان تشعر بالتقيؤ كلما //////صادفت وجها شاحبا بك حدقا

انسان قد غزل الهجاء لكلبة ///// بالت عليه فعطّرت وتشدقا

ذنَبٌ تراه بدون قلبٍ أو نهى /////ذنبٌ يُحرّكُ بالضلالة ملحقا

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ* فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ* {البقرة 8}

في صدر سورة البقرة يبين القران ان الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام . القسم الاول قال عنهم ﴿الم *ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ...

القسم الثاني من اكفر برسالة السماء :هؤلاء رفعوا شعاراتهم واظهروا هويتهم انهم منسلخون من كل الديانات خاصة المسلمون . وبعضهم يظهر علنا في الفضائيات يتحدى القران ويحاول ان ان يبين انه مثقف بامتياز , فيبين حسب رايه اخطاء في القران الكريم . اذكر شخص كان معمم ونزع عمامته واصبح من مجموعة { شيوخ لندن} هؤلاء يستلمون رواتب من بريطانيا ويسكنون في شقق مدفوعة الثمن من المخابرات البريطانية. .يؤدون واجب التدليس على القران الكريم. وهو يدري او لا يدري ان باع اخرته بدنيا غيره, مثال: يقول ان الاية { سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله} يقول هذه الاية اخطأ فيها محمد {ص} لان المسجد الاقصى لم يكن موجودا حينما كان رسول الله بمكة. فقط كانت الكعبة . مثل اخر شخص صوروه انه مفكر زمانه{عبد الله النفيسي} الكويتي سالة مقدم البرنامج يوما , متى تأسس المذهب الشيعي.؟ اجاب ان الشيعة ليس مذهب بل هم حركة سياسية تبلورت بعد مقتل الحسين {ع} ثم تمذهبت مثل الحركة الزيدية . والاسماعيلية والاثنا عشرية. ثم قال انظر اليهم فهم قلة في الامة الاسلامية ..

** لا ادري هل يفهم العلامة المفكر ان القران يذم الاكثرية ويمدح الاقلية انظر الى القران تصف آياته أحوال "الاكثرية" بوصف قبيح؛ كقوله {فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين} وقوله تعالى {ولكن أكثر الناس لا يعلمون}، وقوله:{ولكن أكثر الناس لا يشكرون} وقوله: {فأبى أكثر الناس إلا كفورا} وقوله {قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون} وقوله {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾.

بينما يصف الاقلية بصفات يمدحها كقوله تعالى (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ وقوله (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ).وقوله ((وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) وقوله{ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) عشرات الايات تبين ان الاقلية افضل من الاكثرية ..!!! اما على المستوى المعنوي: قال تعالى:﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ وقوله تعالى ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ﴾..

الان ابتلينا بالإسلام السياسي .. سواء كان الاسلام السياسي في صدر الاسلام او في زماننا الحاضر . وبسبب دخول افكار وافدة وحركات علمانية ذهب اغلب منكروا الولاية التي نص عليها القران وغيرهم ممن انسلخوا من القران وصاروا علمانيين يتعبدون بالإسلام السياسي الذي يتلائم مع عقيدتهم, تحت عنوان الادب والثقافة ولبس الثياب الاوربية. كل هؤلاء بين القران سريرتهم ورغبتهم في هدم الدين .. قال تعالى عنهم (انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وعلى سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ***

القسم الثالث (هم المنافقون)ويسمونهم متلونون. يقول تعالى فيهم{ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ* فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ* أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ولكن لَّا يَشْعُرُونَ) من هو المنافق وما اصل الكلمة ومعناها ..

**النفاق: في الشرع إظهار الإيمان وإبطان الكفر: وقد ذكرت روايات كثيرة عن بعض الصحابة خاصة من قريش كانوا منافقين وهناك شريحة منهم ,لما دخلوا الاسلام كان النبي{ص} يعلم انهم لم ولن يدخل الاسلام في قلوبهم, فاطلقهم بعد ان ادوا الشهادتين بلسانهم مرغمين هؤلاء منهم وصل الى سدة الخلافة وبدلوا شرائع الله وعملوا ما لم يرضي الله ورسوله في الاسلام الى يومنا هذا. فاطلق عليهم لقب { الطلقاء}ما معنى الطلقاء.....؟ .......مقدمة عن تاريخهم :

يوم انتصر اهل مكة على المسلمين في احد ..وقف ابو سفيان يتباهى على النبي{ص} والمسلمين يوم احد قال: ان الحرب السجال وهي الحرب المتكافئة بين طرفين تكون بَيْنَهُمَا سِجالاً : لاَ غَالِبَ وَلاَ مغْلُوبَ ، تَعَادُلُ القُوَّةِ بَيْنَهُمَا، كلمته هذه تعني جذوة مقاومة الاسلام في قلوبنا وفي اجيالنا باقية... فقال (ص) : أجيبوه ، فقالوا : لا سجال قتلانا في الجنة ، وقتلاكم في النار. فقال : لنا عزّى ولا عزّى لكم . فقال النبي (ص) : الله مولانا ولا مولى لكم . فقال أبو سفيان : أُعل هبل . فقال رسول (ص) : الله أعلى وأجلّ . ومات الرسول {ص} وجاءت حوادث تمكن هؤلاء من الوصول الى الجلوس على منبر الرسول{ص}. يقول تعالى { وتلك الأيام نداولها بين الناس } أي تنهي دولة وحكم وتأتي أخرى تغايرها بالأفكار .بقيت أفكارهم مقاومة الدين حتى دحرهم الله ورسوله يوم تحرير مكة .أطلق عليهم اسم الطلقاء، وهم زمرة من قريش، الذين عفا عنهم الرسول(ص) يوم فتح مكة ولم يقتلهم، وقال لهم يومئذ: "اذهبوا أنتم الطلقاء". ويطلق عليهم اسم "مسلمة الفتح". معنى الطلقاء من الطلاق : أي ان تصبح المرأة متحررة من زوجها يمكنها ان تختار زوجا اخر فلا عهده عليها لزوج, ولا التزام عليها في بيت الزوجية كذلك الطلقاء ليس لهم التزام في دين محمد{ص}

.. نقول فلان اطلق ساقيه للريح. أي هرب ولم يلحق به احد ..أطلق فلان النار .. خرجت الاطلاقة ولا يمكن التحكم بها بعد.. فلان أطلق العصفور .. خرج من القفص. اذن هؤلاء ليسو مسلمين ..طلقاء وبقي الحقد والثار من الاسلام في قلوبهم , وتاريخهم يشهد بذلك .. وقد تحدثت زينب (ع) بذلك وعيرت يزيد بأهله.. "امن العدل يا ابن الطلقاء " ولو كان يعرف ان معنى الطلقاء مسلمين لرد عليها . خاصة هو امير غالب .

**** معناه الحقيقي هو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به عن الذي يستر كفره ويظهر إيمانه، اما أصله في اللغة النفاق مأخوذ من النفق: وهو جحر يحفره الجربوع او الارنب او غيرها من الحيوانات فهو يحفر بشكل مائل ثم مستطيل .. بعدها يرجع فيحفر مائل الى ان يصل الى سطح الارض . فاذا شعر الجربوع او الارنب بخطر معين ضرب القشرة الباقية من الارض فينفتح النفق ليخرج الجربوع من الجانب ىالاخر فهو يستر نفسه بهذا النفق ولكنه يخرج منه عند الضرورة .

وينقسم النفاق على نوعين: نفاق أكبر وهذا النفاق يخرج الانسان او المجتمع من الملة، مثلا الذين يصومون ويصلون ولكنهم يحكمون بغير ما انزل الله تعالى في كتابه.{ ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون} والا ماذا تعبر عن انسان اصطدم في الشارع او انقلبت به السيارة وتقوم بإنقاذه باعتباره انسان ومسلم وصاحب عائلة . ثم يأتي نظام العشائر ويحملون من انقذ المصاب بفصل والحكومة تحاسبه انه متهم بالقتل.؟

**هذا القانون ينطبق عليه النص{ ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون} قرات منشورا لشخص وجد مستمسكات مرمية في الشارع فاعلن عنها نيته ان تصل المستمسكات لصاحبها. .تبين ان صاحبها مقتول فطالبت العشيرة الشخص ان يدلهم على القاتل او يعتبر هو القاتل.!! .

هنا توضيح المنافق الكافر ليس في اللفظ بل فيما تعلق في قلب من لم يحكم بما انزل الله .. لو فتشت قلبه لم تجد ذرة ايمان بقول القران ولم يتعلق في قلبه غير الحصول على المال من البسطاء الذين قدموا خدمة للمصدوم او المقلوبة سيارته . قلوبهم تتحدث بالإيمان وتبطن الكفر هذا النوع من النفاق ضرره كبير على المجتمع مما يجعل الناس يبدلوا اخلاقهم وانسانيتهم الى عدم المبالاة .. فيموت من يموت بسبب غايتهم الحصول على مال. هذا صورة من صور النفاق الاجتماعي البعيد عن القران . بدلا من شكرهم لانهم محسنين ..جاء ذكر الإحسان في القرآن الكريم منفرداً ومقترناً بالإيمان أو الإسلام والتقوى، وتكرّر الإحسان في القرآن في مئةٍ وتسعين موضعاً وقرن بالعبادات . وهذه امثلة للإحسان في القران.

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ .ذُكر الإحسان مقترناً بالإيمان، ودليله قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾. ذُكر الإحسان مقروناً بالإسلام، كقوله تعالى: ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾. واقترن ذكر الإحسان بالتقوى، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾. هنا ذكر القران المحسنين * الذين عملوا عملا صالحا* واية انه استمسك بالعروة الوثقى* واية اخرى انه من المتقين * واية انه محسن وثوابه عند الله.. ونحن نعاقبه بالفصل العشائري والسجن..

**النوع الثاني: النفاق الأصغر وهو ما تعلق بالجوارح ويسمى النفاق العملي، وهو الذي قال عنه النبي{ص}: أربع من كن فيه كان منافقاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.

*** هل سأل أحدنا نفسه يوماً عن وجهه الآخر، هل انا حين اقوم بالنفاق سواء في { الدوائر الحكومية او في المنطقة السكنية او في الاماكن العامة كالدواوين والتجمعات الاجتماعية} هل كلامي يرتقي الى مستوى الشرعي وهل غايتي شريفة تتوافق مع رسالة محمد{ص} او اريد بها ايذاء انسان زميل في العمل او اريد ان ينظر الناس الي باعتباري شخصا مهما . كي يمدحني المهاويل والشعراء هل هذا هو النفاق أم ماذا ؟ اذا انا اعتبر نفسي رجلا ورب اسرة او انا امرأة وام وبنت هل يليق بي ان اقوم بالنفاق لأؤذي فلان رغم انه لم يؤذيني وليس له علاقة بحياتي . هل فكرت في نتائج النفاق قبل ان اقدم تقريرا ضد شخص مجرد ان اختلفت معه.؟ كل الاسئلة تحتاج الى اجوبة وكل الاجوبة تبين ان المنافق ينحدر من اسرة سيئة غير شريفة .موقفه يسخط الله ..

** لو حاسب الانسان نفسه قبل ان ينطق بكلام يسبب بلاء لعائلة او لشخص غائب وملائكة الله حاضرون وسببت كلمتي له ان يتأثر وربما يقتل لو حاسبت نفسي هل انا مسؤول عن تصرفاته ..؟ وهل سيحاسبني الله لو تحصنت بالشرف وعدم الثرثرة بالنفاق..؟ او سيكتب بين عيني يوم القيامة { ايس من رحمة الله} يجب ان اعرف نفسي قبل موتي.

جاء شاعر مهوال الى امير المؤمنين{ع} وقال له اريد ان القي قصيدة ابين فيها صفاتك.. اجابه الامام لست بحاجة لمدحك.. فانا اعرف نفسي اكثر منك.!! والله يعرفني اكثر مما اعرف نفسي. الحكمة..فلا تأخذنا التيارات ونكون اسرى للنفاق ونتعلمه وننفذه ضد الاخرين. المقولة التي تقول:(اعرف نفسك) لا أجدها تؤدي الغرض في ايامنا هذه..!!نحن نعوم في مجتمع امتهن اغلب افراده النفاق.

(**) هناك ايات تتحدث عن النفس وما تقوم به لأنها تمثل مستوى عقيدة الانسان {لان الآيات النفسية تعني ذات الإنسان}، أي أن يعرف الإنسان الله من خلال ذاته، فالله اقرب الينا من حبل الوريد ً، حتى الغافل عن الله تاتيه لحظات يتذكر انه مراقب وان كل شيء فيه مرصود من الداخل .. هذا هو الله الذي اقرب الينا من حبل الوريد { ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها . قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها} اذن انت تعمل وتأكل وتشرب وتفكر بوجود الطاقة الالهية في نفسك. وامامك خيارين اما شاكر اواما كفورا .هنا يتجلى قول الرسول{ص}" من عرف نفسه فقد عرف ربه" فمعرفة الذات تعني معرفة ما يريده الله بالحق وما يرفضه بالباطللذا يسجل ملائكة الله المكلفين لتسجيل اعمالنا من داخل ذاتنا وانفسنا . حتى لو تحدثت قلوبنا بنية في القلب قبل ان تؤديها جوارحنا تسجل علينا.

*** ورد عن الإمام الباقر{ع}:[نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي لعمل الخير ولكن لا يدركه لقلة الحيلة بمال او جاه او منصب ، ونية الكافر شر من عمله، وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه. ولو تمكن باي وسيلة لدمر العباد والبلاد .!!فطوبى لمن ينوي الخير ولكن فاته الخير فيتلهف على ما فاته لماذا لم يعمل به.

كيف ارعف ربي من خلال نفسي.؟:هل يمكن للإنسان أن يعرف ربّه بواسطة نفسه؟! نعم.. لأنّ الله أقرب إلى الإنسان من الإنسان نفسه،{لله معيّة مع وجود الإنسان أي معه وهو في ةقوله تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} هذه هي خلقة وارادة الله لم يتركنا لحظة واحدة منذ ان خلقنا الى موتنا وفي عالم البرزخ والى يوم القيامة. لذا يجب علينا ان نحسب لهذه الاعتبارات اننا تحت المراقبة الالهية فحقيقة الإنسان مندكّة في ذات الله، واين ما يحوم الإنسان حول نفسه يجد وجود الله فمن يستكشف نفسه، سوف يجد الله، بذلك كانت معرفة الذات طريقاً للوصول إلى الله. ولا يتقبل الله من المنافقين.

يقولون: إنّ فلان عارفٌ حكيم، يعني قد أحكمَ السيطرة على ذاته ونفسه، وتصرفاته فنحن قلوبنا مشتّتة ضائعة، الله مسلط علينا، وخيرنا في طريقة حياتنا . فاما [تستجيب لكلام الله القران] او تستجلب للافكار الغريبة التي يمارسها المنحرفون الكاذبون المنافقون.{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}. لذلك تجد من لا يعرف نفسه يكون بعيدا عن ذكر الله وحضوره في قلبه فيكره المؤمنين ويبتعد عن مجالسهم ويهاجمهم ويحاول تسقيط من هو اشرف منه ليس شرطا بالاختيار بل احيانا دون اختيار منّه، أمّا العارف الذي جاهد نفسه وروّض قلبه إلى الحدّ الذي لا يسمح لدخول أيّ شيء من المتاهات، فهو متسلّط على قلبه، وهذا يقال له: قويّ القلب، قويّ الضمير، قويّ القلب هو الشخص الذي أشرفَ على معرفة نفسه ووجدَ ذاته، فعرف ربه.. نحن نقول في الدعاء :[اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك, اللهم عرفني رسولك فان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك . الهي وان لم اعرف حجتك ضللت عن ديني.

جاءت إحدى نساء النبيّ{ص}وسألته: هل يعرف الإنسان ربّه؟ .فقال لها النبيّ: من عرف نفسه عرف ربّه. هناك رواية أخرى ينقلها السيّد المرتضى في كتاب "الغرر والدرر"، أنّ النبيّ{ص}قال: أعلمكم بنفسه أعلمكم بربّه. اذن معرفة الله تبدأ من معرفة النفس .

***علماء الاخلاق يقولون ان النفاق مرض نفسي يصيب الانسان فتختل فيه القيم الطيبة فيقع فريسة المرض ولا يرى في الناس الا ما في نفسه من سوء فيصدره للمجتمع .وكلنا نعلم ان الله ما خلق الانسان ليكون منافقا انما خلقنا على الفطرة السليمة{ ولكن في نفس كل انساء فجور وتقوىْ} يقول تعالى [ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها] فالأنسان مخير ان يكون رجلا له ظلا كريما في المجتمع حين يذكرونه يثنون عليه , او يكون تافها كبركة عفنه من النفاق يتحرك بين الناس فيخشون محضره. ***رُوِيَ عن الإمام محمد الباقر{ع} أنَّهُ قَالَ: "بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَكُونُ ذَا وَجْهَيْنِ وَ ذَا لِسَانَيْنِ، يُطْرِي أَخَاهُ شَاهِداً وَ يَأْكُلُهُ غَائِباً إِنْ أُعْطِيَ حَسَدَهُ‏ وَ إِنِ ابْتُلِيَ خَذَلَهُ" . ولنا عبرة بقول رسول الله ( ص):" إن النفاق يبدو لمظة سوداء ،كلما ازداد النفاق عظم ذلك السواد ، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله ,,وقال الإمام علي (ع) :ما أقبح بالإنسان ظاهرا موافقا ، وباطنا منافقا !... ونفاق المرء ذل يجده في نفسه.

***واوضح صورة في التاريخ نفاق معاوية وبنو امية ضد النبي{ص} واهل بيته : قال (مطرف بن المغيرة بن شعبة): وفدت مع أبي المغيرة الى معاوية فكان أبي يأتيه يصلي معه ،فيذكر معاوية بحير، فجاء ذات ليلة، أمسك عن العشاء، وجدته مغتما، ظننت أنه شيء حدث فينا ,فقلت له: مالي أراك مغتماً الليلة. قال: يا بني اني جئت من أخبث الناس. قلت له: وما هو. قال: من معاوية : خلوت به: وقلت له :انك بلغت مناك يا امير المؤمنين فلو أظهرت عدلاً وبسطت خيراً، فانك قد كبرت، ولو نظرت الى اخوتك من بني هاشم، فوصلت أرحامهم، فو اللّه ما عندهم اليوم شيء تخافه، فقال لي: هيهات هيهات، ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل، ولما هلك، هلك ذكره. ثم ملك أخو عدي فاجتهد وشمر عشر سنين، فواللّه ما ان هلك فهلك ذكره، ثم ملك أخونا عثمان فملك فعمل ما عمل ، ما أن هلك هلك ذكره.وان أخا هاشم يصرخ به في كل يوم خمس مرات أشهد ان محمداً رسول اللّه. فأي عمل يبقى بعد هذا لا ام لك، الا دفنا دفناً..

ثم جاء العباسيون وزادوا حقدا ونفاقا على بني هاشم . كان منهم هارون اشد وطأة على الامام موسى بن جعفر{ع} بينما المنافقون الى اليوم يدافعون عن هارونهم .. حتى انهم قالوا عنه انه لم يشرب النبيذ بل يشرب عصير التمر . تصور الى أي حد يصل النفاق.. ولا ندري هل كان المعتصم يشرب ماء التمر الذي قدمه للامام علي الهادي قبل ان يقتله ..

وهل كان دعبل ياتي الى الامام الرضا {ع} ليسمعه ابيات تفوح بها نفسه فيعبر عن المه وحزنه على ال الرسول :

سقى الله أجــداثاً على طفِّ (كربلا) ///// مـرابـعَ أمــطــارٍ مـن المزناتِ

وصلى على روحِ الحسينِ وجسمِه /// طريحاً لدى النهرينِ في الفلواتِ

قـتـيـلاً بـلا جـرمٍ فُـجِــعنـــــا بفقدِه //// فريداً ينـــــادي أين أين حماتي ؟

وقال من تائيته المشهورة

قبورٌ بجنبِ النهرِ من أرضِ (كربلا) //// معرَّسـهـمْ منها بـشـطِ فراتِ

تـوفّــوا عـطـاشى بـالـفراتِ فليتني ///// توفَّـيتُ فيهم قبـلَ حينِ وفاتي

إلى اللهِ أشكو لوعةً عندَ ذكـرِهمْ ///// سقتني بكأسِ الذلِّ والفظعاتِ

انكسر ظهر الاخوة وطاح بيرغ هاشم العالي.....

على خدري النوب يا عباس بانت خلة الوالي.. زينب تقول:

خوية حسين اريد امشي لخيي /// اصيرن سد على جسمه وافيي

شلون مجتفة ومسبية امر عليك/// ما تكدر تفلها مكطعات ايديك

من اجاني الشمر والسوط بيمينه//صحت ياعباس وينك ياولينه

گلي اخوچ عله الشريعه مگطعينه///بلا چفوف وبالسهم مطفيه عينه

وانه جيتچ آخذچ غصباً سبيه// صحت ياعباس گوم الحگ عليّه