إيران: جميع موانئ جنوب البلاد نشطة وعمليات الشحن متواصلة

أكدت جمعية الشحن البحري الإيراني، اليوم الخميس، أن جميع الموانئ التجارية في جنوب البلاد، تعمل بشكل طبيعي، فيما بينت أن عمليات الشحن مستمرة من دون أي توقف، حيث ذكرت الجمعية في بيان، أن "الحركة الملاحية والتجارية في الموانئ الجنوبية تسير بانسيابية وفق الجداول المقررة"، مشيرة إلى أن "عمليات تحميل وتفريغ السفن تتم بشكل اعتيادي، بما في ذلك الشحنات النفطية والبضائع العامة".

وأضافت أن "هذا الاستقرار يعكس جاهزية الموانئ واستمرار عملها رغم التحديات الإقليمية"، مؤكدة أن "جميع الخطوط الملاحية وشركات النقل البحري تواصل نشاطها من دون أي عوائق".