الخارجية القطرية: استهداف (إسرائيل) لحقل "بارس" الإيراني خطوة خطيرة وغير مسؤولة

أكدت الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن الاستهداف (الإسرائيلي) للمنشآت المرتبطة بحقل "بارس الجنوبي" الإيراني خطوة خطيرة غير مسؤولة وتمثل تهديدًا لأمن الطاقة العالمي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري في تدوينة على منصة إكس، إن "الاستهداف (الإسرائيلي) للمنشآت المرتبطة بحقل "بارس الجنوبي" الإيراني — والذي يعد امتدادًا لحقل "الشمال" القطري — يمثل خطوة خطيرة وغير مسؤولة في ظل التصعيد العسكري الحالي الذي تشهده المنطقة".

وأضاف أن "استهداف البنية التحتية للطاقة يشكل تهديدًا لأمن الطاقة العالمي، فضلًا عما يمثله من خطر على شعوب المنطقة وبيئتها"، وتابع "نحن نجدد التأكيد، كما شددنا مرارًا وتكرارًا، على ضرورة تجنب استهداف المرافق الحيوية، كما ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".