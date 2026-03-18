الكرملين: روسيا تدين بشدة قتل ممثلي القيادة الإيرانية

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدين بشدة قتل ممثلي القيادة الإيرانية، حيث ذكر بيسكوف، أن "موسكو تدين بشدة استهداف واغتيال كبار المسؤولين في إيران ذات السيادة وكذلك في الدول الأخرى"، وتابع: "بلا شك، ندين بشدة أي أعمال تستهدف إلحاق الضرر أو المساس بحياة، بشكل خاص اغتيال وتصفية قيادات إيران ذات السيادة والاستقلال، وكذلك القيادات في دول أخرى".

كما أشار الى، أن "تقرير وول ستريت جورنال بشأن تزويدنا لإيران بصور أقمار اصطناعية وتكنولوجيا مسيّرات كاذب"، مبيناً أن "سوق الطاقة تواجه اضطرابات خطيرة بسبب الحرب حول إيران ما يجعل من الصعب تنبؤ تطوير الوضع". وأضاف، أن "روسيا لا ترى ضرورة للتعليق على الأخبار الكاذبة بشأن مساعدتها لإيران في الصراع الحالي".