الإمارات: شركة أدنوك علقت تحميل النفط بميناء الفجيرة

أعلنت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، بأن شركة أدنوك علقت تحميل النفط بميناء الفجيرة الإماراتي، حيث ذكرت رويترز، أن "شركة أدنوك علقت تحميل النفط بميناء الفجيرة الإماراتي، بعد حرائق في محطة التصدير الرئيسة إثر هجوم بمسيرة".

وأكدت وكالة رويترز، في وقت سابق اليوم الإثنين، تعرض ميناء الفجيرة الإماراتي لهجوم جديد. فيما أكد المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة، أن "حريقًا اندلع في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، إثر استهداف بطائرة مسيّرة من دون إصابات"، وتابعت، أن "فرق الدفاع المدني تتعامل مع الحادث وتواصل جهودها للسيطرة عليه".