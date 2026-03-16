الجيش الإيراني: استهدفنا مركز الصناعات الجوية الصهيونية لإنتاج الطائرات وأنظمة الدفاع

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الإثنين، استهداف مركز الصناعات الجوية (الإسرائيلي) لإنتاج الطائرات وأنظمة الدفاع، حيث نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الجيش الإيراني، بأنه "استهدفنا مركز الصناعات الجوية (الإسرائيلي) لإنتاج الطائرات وأنظمة الدفاع"، إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام عبرية بأن "صفارات الإنذار دوت في القدس المحتلة".

وأضافت أنه "يجري التحقيق في موقع حادث سقوط صاروخ في منطقة القدس"، موضحة أن "صاروخًا سقط في منطقة "بيت شيمش".