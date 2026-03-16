رئيس الوزراء البريطاني: فتح مضيق هرمز ليس بالمهمة السهلة

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن فتح مضيق هرمز ليس بالمهمة السهلة، فيما أشار إلى وجود نية للتفاوض مع إيران بشأن الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، حيث ذكر ستارمر: إنه "عندما يتوقف القتال سنحتاج إلى نوع من الاتفاق عبر التفاوض مع إيران، حيث نعمل مع الحلفاء لاستعادة حرية الملاحة في المنطقة"، وتابع، أنه "لدينا آلاف الجنود في قبرص و3 أسراب من المقاتلات تعمل من أجل اعتراض الهجمات الإيرانية"، مبيناً أن "فتح مضيق هرمز ليس بالمهمة السهلة".



