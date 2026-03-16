واشنطن تؤكد تقديراتها لمدة حربها ضد إيران

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران قد تستمر بضعة أسابيع إضافية، إذ ذكر رايت في مقابلة مع قناة NBC News، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتزم إطالة أمد العملية العسكرية ضد إيران لأسابيع إضافية: "أعتقد أن هذا هو الأفق الزمني الأكثر احتمالا".

وأكد الوزير أن الولايات المتحدة دمرت بالفعل "عناصر رئيسية من القدرة العسكرية الإيرانية"، تشمل القوات البحرية والجوية ومنظومات الصواريخ بعيدة المدى، فضلا عن البنية التحتية لتصنيعها.

كذلك لفت الوزير إلى أن الضربات تتمحور الآن حول "التهديدات المتبقية"، بما فيها الصواريخ قصيرة المدى والطائرات المسيرة.

وجاءت تصريحات الوزير الأمركية غداة تصريحات مماثلة أطلقها رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت قائلا: إن "الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لن يستمر لعدة أشهر،" مرحجا أن يمتد ما بين 4 إلى 6 أسابيع، حيث أوضح هاسيت أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ المسؤولين بأن مدة الصراع المتوقعة تقع ضمن هذا الإطار الزمني، مضيفا أن العمليات بدأت قبل نحو أسبوعين وأنها تسير بوتيرة أسرع من المتوقع.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها للمدة التي تتطلبها الضرورة، وأنها لا تطلب لا وقف إطلاق النار ولا إجراء مفاوضات.

وأطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل شرارة هذا التصعيد الخطير في الـ28 من فبراير الماضي، حين بدأتا توجيه ضربات متواصلة لمواقع إيرانية حيوية وصولا إلى العاصمة طهران، خلفت دمارا واسعا في صفوف المدنيين. بالمقابل، لم تقف طهران مكتوفة الأيدي، إذ ردت بضربات انتقامية استهدفت الأراضي الإسرائيلية والقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، في مشهد ينذر بتحول المنطقة إلى برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.