الصفحة الدولية

واشنطن تؤكد تقديراتها لمدة حربها ضد إيران


أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران قد تستمر بضعة أسابيع إضافية، إذ ذكر رايت في مقابلة مع قناة NBC News، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتزم إطالة أمد العملية العسكرية ضد إيران لأسابيع إضافية: "أعتقد أن هذا هو الأفق الزمني الأكثر احتمالا".

وأكد الوزير أن الولايات المتحدة دمرت بالفعل "عناصر رئيسية من القدرة العسكرية الإيرانية"، تشمل القوات البحرية والجوية ومنظومات الصواريخ بعيدة المدى، فضلا عن البنية التحتية لتصنيعها.

كذلك لفت الوزير إلى أن الضربات تتمحور الآن حول "التهديدات المتبقية"، بما فيها الصواريخ قصيرة المدى والطائرات المسيرة.

وجاءت تصريحات الوزير الأمركية غداة تصريحات مماثلة أطلقها رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت قائلا: إن "الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لن يستمر لعدة أشهر،" مرحجا أن يمتد ما بين 4 إلى 6 أسابيع، حيث أوضح هاسيت أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ المسؤولين بأن مدة الصراع المتوقعة تقع ضمن هذا الإطار الزمني، مضيفا أن العمليات بدأت قبل نحو أسبوعين وأنها تسير بوتيرة أسرع من المتوقع.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها للمدة التي تتطلبها الضرورة، وأنها لا تطلب لا وقف إطلاق النار ولا إجراء مفاوضات.

وأطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل شرارة هذا التصعيد الخطير في الـ28 من فبراير الماضي، حين بدأتا توجيه ضربات متواصلة لمواقع إيرانية حيوية وصولا إلى العاصمة طهران، خلفت دمارا واسعا في صفوف المدنيين. بالمقابل، لم تقف طهران مكتوفة الأيدي، إذ ردت بضربات انتقامية استهدفت الأراضي الإسرائيلية والقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، في مشهد ينذر بتحول المنطقة إلى برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.

التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
