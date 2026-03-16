 اليابان وأستراليا: لا خطط لإرسال قوات لمضيق هرمز

أعلنت اليابان وأستراليا اليوم الاثنين بإنهما لا تنويان إرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في أول رد رسمي عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا حليفة لواشنطن والصين للمساعدة على تأمين المضيق الحيوي لتجارة النفط العالمية، كذلك ذكرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إنه لا خطط لدى بلادها لإرسال سفن حربية لمضيق هرمز، مشيرة إلى أن أي عملية أمنية بحرية ستكون "صعبة للغاية من الناحية القانونية"، حيث صرّح وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في كلمة أمام برلمان بلاده بالقول "في ظل الوضع الحالي في إيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية".

ويُعد إرسال قوات يابانية إلى الخارج أمرا حساسا سياسيا في اليابان المسالمة رسميا، إذ يدعم العديد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

أمّا في أستراليا، فقد ذكرت وزيرة النقل كاثرين كينغ إن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز للمساعدة في حماية حركة ناقلات النفط عبر هذا الممر الحيوي، وأوضحت الوزيرة كينغ لهيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية "إيه بي سي" أنها "تعلم مدى أهمية إرسال سفن حربية لمضيق هرمز، ولكن هذا ليس شيئا طُلب منا القيام به وليس شيئا نساهم فيه".

وأضافت الوزيرة الأسترالية "أوضحنا تماما طبيعة مساهمتنا وهي بالاستجابة للطلبات، والتي تقتصر حتى الآن على الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير طائرات للمساعدة في الدفاع، لا سيما مع وجود عدد كبير من الأستراليين في تلك المنطقة".

وكانت إيران قد أعلنت في الثاني من مارس الجاري، أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الإستراتيجي، الذي يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، مما تسبب في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

بالمقابل، ألحّ الرئيس ترامب أمس الأحد على أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط من منطقة الخليج عليها أن تتحمل مسؤولية حماية المضيق الذي يمر عبره 20% من الطاقة العالمية، وذكر ترامب أن إدارته تواصلت بالفعل مع 7 دول، لكنه لم يحدد هذه الدول.

كما عبّر الرئيس الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال مطلع الأسبوع، عن أمله في أن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في تأمين مضيق هرمز، كذلك حذر ترامب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) من مواجهة مستقبل سيئ للغاية في حال عدم المساعدة في تأمين المضيق.

وقال الرئيس الأمريكي لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أمس الأحد إنه يتوقع من الصين المساعدة في فتح المضيق قبل اجتماعه المقرر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين نهاية هذا الشهر، وقد يؤجل زيارته إذا لم تُقدِّم الصين المساعدة لتأمين مضيق هرمز.

وفي ذات الصدد، نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن 4 مصادر مطلعة قولها اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي يعمل على تشكيل تحالف دول لإعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن ترمب يأمل الإعلان عن هذا التحالف في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وباستثناء موقف اليابان وأستراليا، لم تصدر مواقف رسمية مؤيدة أو رافضة من حلفاء أمريكا في أوروبا ودول الناتو والصين إزاء طلب ترمب تأمين مضيق هرمز، إذ لم تردّ وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب من وكالة رويترز للتعليق.

وذكر دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء الخارجية والطاقة في الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الاثنين، تعزيز بعثة بحرية أوروبية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع أن يتخذوا قرارا بشأن توسيع دورها ليشمل مضيق هرمز.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أنه من غير المتوقع أن يقرر الاتحاد الأوروبي توسيع المهمة البحرية "أسبيديس" (تعمل في البحر الأحمر) لتشمل هرمز.

ولم تعلن باريس موقفا رسميا تجاه دعوة ترمب، رغم إبداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد حكومته لاستخدام القوات البحرية لمرافقة السفن بشرط استقرار النزاع.

وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قال أمس الأحد، في تصريحات تلفزيونية، إن بلاده لن تشارك في أي عملية عسكرية دولية لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

وذكرت متحدثة باسم الحكومة البريطانية أمس الأحد إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ناقش الحاجة إلى إعادة فتح المضيق مع ترمب ومع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

فيما أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستدرس طلب ترامب بعناية، وأعلن مكتب الرئيس لي جاي ميونغ أنه سيُجري اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة من دون تقديم التزامات محددة.