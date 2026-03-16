إيران: الحرس الثوري يطلق الموجة 55 من "الوعد الصادق 4"

أعلن ‏الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إطلاق الموجة 55 من عملية "الوعد الصادق 4"، حيث أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني، في تصريح تلفزي، على أن إيران تعمل لمعاقبة المعتدي، حيث قال: "سنواصل هجماتنا القوية والمدرة على العدو. ألا يقول دونالد ترامب إنه دمر القوات البحرية الإيرانية؟ إذا فليتجرأ ويأتي بسفنه الحربية إلى منطقة الخليج".

وأضاف: "غالبية الصواريخ التي نقوم بإطلاقها الآن يعود إنتاجها إلى عقد من الزمن، والكثير من الصواريخ التي صنعناها بعد حرب الأيام الـ 12 لم تستخدم لغاية الآن. إن قدرات الدفاع الجوي للبلاد قد زادادت مقارنة مع حرب الايام الـ 12".

وحول عدد الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية قال المتحدث باسم الحرس الثوري: "نحو 700 صاروخ و3600 طائرة مسيرة تم إطلاقاتها على أهداف أمريكية وصهيونية".

كذلك لفت الى ان مضيق هرمز هو تحت السيادة الإيرانية الكاملة "يدار تماما من قبل القوات البحرية للحرس الثوري ولإيران السيادة التامة عليها".