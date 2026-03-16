عراقجي: ترامب يقتل الإيرانيين للترفيه وطهران لم تطلب وقف إطلاق النار

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه شن الحرب على إيران بدافع "الترفيه والمتعة"، مؤكدا أن طهران لم تطلب وقف إطلاق النار أو حتى التفاوض، إذ إتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة حصرية مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، بارتكاب "جرائم حرب" بدافع "الترفيه"من اجل التسلية

وذكر عراقجي " الناس يُقتلون فقط لأن الرئيس ترامب يريد أن يرفه عن نفسه. لقد قال ذلك بنفسه عندما كانوا يغرقون السفن ويضربون مناطق مختلفة - إنها متعة... حتى مجرد التصريح بذلك يُعد جريمة حرب".

كما أضاف :"الحرب الحالية هي "خيار ترامب وأمريكا" وليس خيار إيران، مؤكداً أن طهران "ستواصل الدفاع عن نفسها للمدة التي تستغرقها الحرب. سنستمر في ذلك إلى أن يُقرّ الرئيس ترامب بأن هذه حرب غير شرعية لا نصر فيها إذن، هذه حرب اختارها الرئيس ترامب والولايات المتحدة، وسنواصل الدفاع عن أنفسنا.

في حين نفى وزير الخارجية الإيراني بشكل قاطع مزاعم ترامب بأن طهران تسعى إلى صفقة لإنهاء الحرب، قائلاً: "نحن، كما تعلم، مستقرون وأقوياء بما يكفي للدفاع عن شعبنا ضد العدوان..، لم نطلب أبداً وقف إطلاق النار، ولم نطلب حتى إجراء مفاوضات".

وتأتي هذه التصريحات في الأسبوع الثالث من العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد إيران، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي واستهداف البنية التحتية والعسكرية في عموم البلاد، مع استمرار الهجمات الانتقامية الإيرانية بالصواريخ والمسيرات.