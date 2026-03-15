سويسرا ترفض طلبين من الولايات المتحدة بعبور أجوائها

أعلنت الحكومة السويسرية أنها رفضت طلبين أمريكيين لمرور رحلات جوية متعلقة بالعملية العسكرية في إيران بأجواء سويسرا، ووافقت على ثلاثة طلبات أخرى، حيث أوضحت الحكومة السويسرية في بيان لها، أن "قانون الحياد يحظر مرور رحلات الأطراف المشاركة في النزاع، والتي لها أغراض عسكرية متعلقة بالنزاع".

كما أضافت أن "ما يسمح به هو الرحلات الإنسانية والطبية، بما في ذلك نقل الجرحى، وكذلك رحلات المرور غير المتعلقة بالنزاع". ويذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل أطلقتا يوم 28 شباط الماضي عملية عسكرية ضد إيران، بدورها، توجه إيران ضربات إلى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة ومواقع داخل "إسرائيل".