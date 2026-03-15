طهران: مطالبة ألمانيا إيران بوقف الحرب "تتجاوز حدود السخافة"

قالت الخارجية الإيرانية تعليقا على مطالبة المستشار الألماني فريدريتش ميرتس طهران بوقف الحرب، إن مناشدة ضحية العدوان ذلك "تتجاوز حدود السخافة"، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، في منشور على منصة "إكس" متعجبا: "المستشار الألماني يناشد إيران لإنهاء الحرب!".

كما أضاف: "هذا يتجاوز حدود السخافة أن يُطلب من إيران - التي هي ضحية عدوان مستمر وغير مبرر- أن تضع حدا للصراع بطريقة أو بأخرى"، وتابع "لماذا لا توجهون نداءاتكم بدلا من ذلك إلى المعتدين القساة المسؤولين عن قصف وقتل الإيرانيين؟.. لماذا لا تطالبون بمحاسبة الولايات المتحدة إسرائيل على عدوانها الوحشي وجرائمها البشعة؟".